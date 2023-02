Abuelitos víctimas de violencia reciben ayuda en Felipe Carrillo Puerto

La Instancia del Adulto Mayor brinda acompañamiento a abuelitos de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, quienes son víctimas de violencia y abandono a través de brigadas especializadas para esos fines.

De acuerdo con datos de la instancia del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), un total de cuatro mil 875 adultos mayores son atendidos por la institución en todo el municipio y solo en la cabecera son más de 700, de las cuales más del 60% se mantienen en esas condiciones de vida.

José Mercedes Cen, coordinador del área en el municipio, mencionó que la atención que se le brinda a las personas adultas mayores en vulnerabilidad van desde:

Por mencionar algunas, pues son servicios indispensables para que estén en buenas condiciones y acompañamientos legales.

Comentó que cada dos meses se conforman brigadas que dirigen en cada una de las comunidades, inclusive en distintas colonias de la ciudad, su objetivo es brindar las atenciones correspondientes y acercarlos, muchos de ellos desconocen que hacer y aunque son víctimas, no saben que hay forma de recibir atención.

“La mayoría de los abuelitos, no sólo en Felipe Carrillo Puerto, si no en todo municipio, los dejan en abandono, sufren de maltrato, la mayoría de sus familiares, principalmente hijos, cuando crecen se olvidan de ellos o si los tienen bajo cuidado, no lo hacen con el cuidado correspondiente”.