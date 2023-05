Acceso a la cueva Dama Blanca está completamente restringido

A dos semanas que surgió la controversia sobre el relleno de la cueva Dama Blanca, el acceso a la zona de Yorogana quedó restringido completamente para ambientalistas, quienes todavía hace algunos días ingresaban.

De acuerdo con lo constatado en el lugar, el punto de acceso en la zona de Yorogana, en los terrenos ejidales, tampoco pueden acceder medios de comunicación.

Trabajadores de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) consultados, dijeron que el acceso se restringió tras la controversia sobre el relleno de Dama Blanca. Incluso, el pasado 6 de mayo, un grupo de alrededor de 30 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo) fue desalojado de las obras del proyecto federal.

Los estudiantes pretendían ingresar para fines de investigación académica en Dama Blanca. Los encargados les advirtieron que si no se iban, llamarían a la Guardia Nacional para sacarlos.

Dama Blanca se ubica en el poniente de Playa del Carmen, en la zona de terrenos ejidales, justo donde está la línea recién desmontada para el paso del Tren Maya tramo 5 Sur.

Cobró relevancia durante la segunda quincena de abril, luego que ambientalistas denunciaron el relleno de la estructura con material pétreo, que había sido sacado de la misma selva, señalaron.

Sin embargo, desde la conferencia matutina, el pasado lunes 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no era cierto que Dama Blanca estuviera rellenada y reiteró que los denunciantes son “pseudoambientalistas”.

“Dama Blanca no está intacta, como no lo están cientos de cenotes, tal declaración confirma que nunca han comprendido, o no les importa, qué es lo que se está defendiendo”, respondió José Urbina Bravo, promovente de un juicio de amparo contra el Tren Maya.