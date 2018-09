Ciudadanos solicitan abrir el acceso a las playas públicas

Sara Cauich/IPSE

TULUM, Q. Roo.- Un acceso público a la playa y el único ubicado del lado poniente de la zona costera sobre la vía Tulum-Boca Paila, utilizado como estacionamiento, debe permanecer siempre libre para la comunidad, señalan prestadores de servicios ubicados a los costados. Roberto Morales Martínez, administrador de un restaurante señala que el turismo nacional no tiene espacio para ingresar a la playa en esta zona. La autoridad abrió el acceso pero generalmente se usa como estacionamiento y pasa desapercibido.

El letrero que lo identifica como playa pública, colocado desde poco más de un año, pasa desapercibido porque se ocupa como estacionamiento y si no se atraviesa un camión que lo oculta, la vereda que mide más de dos metros se ocupa con automotores, motocicletas o cuatrimotos y siempre está obstruido.

Desde el inicio no hubo autoridad que despeje ese camino que lleva a la playa y es el único en más de diez kilómetros hasta el arco de entrada a la reserva de Sian Ka´an. “Y salvo Punta Piedra, fuera del parque nacional no hay más accesos a la playa por más que se repita que las playas son públicas, si no hay como llegar, estas no existen para la población ni para el turismo”, agrega Imelda Castillo, también administradora de un negocios de bicicletas.

Es la propia autoridad la que permite que se vayan cerrando estos acceso, “pues también Punta Piedra se ve ya cercada y no es de dudar que de un día para otro ya no se permita ingresar a la playa, eso ha pasado también por varios puntos a lo largo del camino a Punta Allen, que ya no se puede llegar a la playa”, evidencia.

Por Punta Piedra los postes y el alambre de púas como cerca para impedir el paso, marca lo que ya es propiedad privada de alguien, cuando era un predio de libre acceso, manifiesta, por lo que pidió a la autoridad municipal, en primer término, recatar los predios que sean de uso público para la población. La Dirección de zona federal y la Dirección de Desarrollo Urbano son las dos involucradas para responder a estas solicitudes, dijo.