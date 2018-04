¡Abusaron de las caguamas! Motociclistas se impactan en banqueta

Redacción/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Dos hombres que viajaban en estado de ebriedad en una motocicleta terminaron por impactarse contra una banqueta cuando circulaban sobre el tramo Tulum-Playa del Carmen, los hechos sucedieron la tarde de este martes alrededor de las 16:30 horas.

Los sujetos estaban a la altura de la zona arqueológica cuando perdieron el control de la moto y terminaron lesionados en el suelo. El conductor de 28 años de edad quien responde al nombre de Alfredo 'N' manejaba la unidad motorizada tipo Yamaha 125cc de color blanco y que no tenía placas; sin embargo, el estado de ebriedad en el que viajaba no le permitió hacer una buena maniobra y no pudo hacer más, así que dejó que la motocicleta tomara su propio camino hasta que él, la moto y su acompañante terminaron sobre el asfalto.

En la misma moto viajaba José Augusto 'N' de la misma edad, era el acompañante de Alfredo y al igual que él terminó sobre el suelo con lesiones en su cuerpo que combinados con el alcohol que tenían encima no les permitió levantarse.

Testigos en el lugar se encargaron de realizar una llamada al número de emergencia 911 para que enviaran a paramédicos de la Cruz Roja quienes de forma inmediata arribaron al lugar y le proporcionen atención médica a los lesionados, así como se encargaron del traslado de los dos amigos al Hospital más cercano.

Al llegar al centro médico se les realizaron unas pruebas toxicológicas al conductor de la moto para saber cuáles eran sus niveles de alcohol y los resultados arrojaron que Alfredo presentaba segundo grado de intoxicación alcohólica, de inmediato dichas pruebas se presentaron ante el Juzgado Cívico y el responsable fue enviado de inmediato al calabozo municipal.