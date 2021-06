‘Aceleraremos vacunación antiCovid en Quintana Roo’, Gatell

MÉXICO.- Hoy en Palacio Nacional, durante la presentación del “Pulso de la Salud”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que la vacunación en los bloques de 40 a 49 y 30 a 39 años avanzará más rápido en los estados de Quintana Roo y Baja California.

El funcionario resaltó que si bien México cumple 20 semanas de descenso en casos, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19, en la última semana la velocidad de decremento es menor, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia ante el coronavirus.

"Veremos cómo sigue la tendencia, siempre que celebramos los 5 meses que llevamos de descenso, hacemos una advertencia de que no debemos confiarnos ni pensar que no hay epidemia. Es muy alentador ver como a lo largo de 5 meses continuos esta epidemia ha ido retrocediendo en todos los indicadores, pero no hay que bajar la guardia y también recordar que si fuera necesario, existe un mecanismo ágil para reconvertir hospitales".