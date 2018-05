Estudiantes acosadoras, sancionadas en Cancún

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego del caso dado a conocer, en el que la menor R.R.R., fue víctima de acoso escolar por conducto de dos compañeras de su mismo plantel, Víctor Manuel Lima Xooc, director de la secundaria “Gabriela Mistral”, donde ocurrió el hecho, impuso una sanción de únicamente 10 días de suspensión; quedando pendiente la sanción del área Jurídica de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), para después del 15 de mayo, según Enrique Paniagua Lara, director Jurídico de la SEQ.

Los hechos ocurrieron el viernes 13 de abril durante la tarde, cuando la agraviada estaba en un curso de inglés que toma independiente a sus clases, y a través de un grupo de Whatsapp, fue difundida una foto editada de la menor con un miembro reproductor masculino cerca del rostro, una de las amigas de la menor afectada, fue quien vio la foto, tomó una captura y la envió a R.R.R., quien a su vez avisó a sus padres y acudieron a la escuela en ese momento para reportar el hecho.

La denuncia por parte del padre de la menor ante las autoridades educativas fue presentada lunes 16 de abril, en las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), zona norte, el documento redactado por el familiar de la agraviada fue entregado a Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte de la citada dependencia.

Las menores L.E.M.R., y P.A.P. (ahijada del director), responsables del hecho que violentó a la menor, tomaron una foto, sin el consentimiento de R.R.R., de una de sus redes sociales, e hicieron un fotomontaje en un grupo de Whatsapp con alcance de más de 200 alumnos.

El departamento Jurídico de la SEQ recibió el documento con la queja apenas la semana pasada, dicha dependencia, refirió que además de este caso, tienen conocimiento de al menos 13 más denunciados en lo que va del ciclo escolar, mismos que han sido conciliados dentro del plantel.

“Lo que me dijo el señor Enrique Paniagua es que lo acontecido no representa un acto delictivo, consideran una sanción administrativa y no amerita una reparación de daño, además de que tienen una lista larga de situaciones por resolver, y será hasta después de la segunda semana cuando determinen una sanción a este caso”, comentó Joaquín Lorenzo R. padre de la menor violentada.