Afectan a dos mil estudiantes por paro de maestros

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Dos mil alumnos de la Secundaria Técnica 28 se quedaron sin clases ante el inicio de un paro de labores indefinido por parte de profesores del SNTE, quienes protestan contra la reincorporación de María Francisca Rocha Carrillo, miembro del Siteqroo, señalada de acoso laboral.

“En la Secretaría (de Educación de Quintana Roo) nunca se pusieron a averiguar qué estaba pasando con la parte afectada”, aseguró una de las 79 docentes inconformes, quienes señalan que durante seis años han sido blanco de malos tratos por parte de la trabajadora del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo).

Debido a esto, y a que no han recibido respuesta sobre la petición de reubicar a la profesora a otra escuela, los maestros que integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidieron realizar un paro por tiempo indefinido.

“Nosotros no podemos permitir que esta situación continúe, porque si no, cualquier cosa que yo haga, mejor me voy a hacer huelga de hambre y total sé que me lo van a conceder”, sostuvo la maestra, quien indicó que el paro en la Secundaria Técnica 28 cesará en cuanto la SEQ remueva a Rocha Carrillo.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación Básica en la Zona Norte, mencionó que buscarán dialogar con los inconformes antes de que haya consecuencias como amonestaciones y descuentos, por el día no laborado y que deberán reponer con tiempo en clase.

“Todo lo podemos ir arreglando, pero posiciones como esta no ayudan, tienen que pensar en que estamos dañando las clases, y si hay un compromiso que tengan la seguridad de que se va a cumplir, pero no con estas condiciones, además de que corren el riesgo de una sanción administrativa y el descuento del día”, explicó el subsecretario.

Al respecto, otros planteles con el mismo problema, entre sindicatos, como la Secundaria Técnica Número 30, amenazaron con irse a paro laboral, de continuar la presencia de los docentes del Siteqroo.