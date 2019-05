Actividad chiclera en la zona maya, importante desde hace más de un siglo

Ángel Castilla/SIPSE

Felipe Carrillo Puerto.- La actividad chiclera en la zona maya de Quintana Roo, ha sido importante desde hace más de un siglo, especialmente, para la economía de las familias de los productores.

Macario Dionisio Cach Chuc, con 66 años de edad y comisario ejidal X-Yatil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, dijo que el chicle es un trabajo fundamental para la comunidad, pues hace 100 años los primeros pobladores fueron productores del producto de la selva maya, y en muchos de los casos después de retirarse reciben beneficios de una vida dedicada a la extracción del chicozapote.

También te puede interesar: Chinos mascarán chicle de Quintana Roo

“Nuestros abuelos trabajaron el chicle, ha sido un trabajo muy bueno para nosotros, durante todo este tiempo, la actividad chiclera está ligada a la fundación de la comunidad y en la actualidad da sustento a más de 20 familias”, dijo.

Indicó que el establecimiento del consorcio chiclero ha traído beneficios, porque en 1993 les pagaban el kilogramo de chicle a cinco pesos y actualmente oscila entre los 100 pesos, y en promedio un productor saca cinco kilogramos de chicle por día, lo que representa una importante fuente de ingresos.

Precisó que los beneficios ahora se extienden con programas impulsados precisamente por el consorcio, como el programa de enriquecimiento de acahuales, que permitirá que el monte que fue tirado y quemado, en un corto plazo de tiempo se plante ramón, zapote y pimienta.

De esa manera se genera economía y aprovecha de una manera sustentable la selva maya, concluyó.

Por su parte, Félix Zimá, con 79 años de edad, quien fue chiclero por 50 años, dijo que dejó esa actividad sólo porque la vista ya no le permitió continuar.

“Mis abuelos fueron trabajadores de chicle, andando con ellos en el monte aprendí, no me importaba el riesgo de caerme, me enamore de ese trabajo y por ello dedique 50 años a la extracción del chicle”, comentó. .

Reconoció que el consorcio chiclero le apoya con medicamentos y otras prestaciones, aun cuando tiene 10 años que dejó de “chiclear”.

El Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestería, S.C de R.L. (consorcio chiclero) resultó del trabajo iniciado en 1993, a través del programa piloto “Plan Piloto Chiclero”, que permitió la reactivación y reestructuración de la actividad chiclera, y con diversas acciones ha logrado consolidar la base productiva.