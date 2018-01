Reportan baja actividad turística en Tulum

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Al bajar la afluencia de visitantes, también los prestadores de servicios náuticos se ven con menos salidas hacia el arrecife. Ayer miércoles laboraron sin contratiempos de ningún tipo, luego del sismo que se sintió en varios partes del Estado, cuyo epicentro se ubicó en Honduras, indicó Francisco Cámara, socio de una de las cooperativas de prestadores de servicios del parque nacional. Las playas de esta zona reflejaron una buena asistencia de paseantes.

Hace un par de días empezó el descenso en la demanda del servicio. En la temporada vacacional de mayor presencia de turistas, los asociados a la cooperativa tenían 10 salidas por día, y ahora sólo se ocupan con tres recorridos cada embarcación, de las cinco que tienen.

El descenso en la demanda del servicio es muy marcado, agregó. A estas circunstancias se sumarán en los próximos días las condiciones del clima, que serán muy frías.

También te puede interesar: Atienden necesidades de escuelas en Puerto Morelos

El número de visitantes que se alojan en los hoteles es alto, indicó, y de manera particular en los de Todo Incluido, pero pocos son los turistas que optan por hacer recorridos fuera del sitio donde se hospedan, agregó.

Los usuarios del servicio de paseo al arrecife son los visitantes que llegan por sus propios medios, quienes se interesan en conocer los atractivos que hay alrededor de la zona arqueológica, y acuden a los restaurantes o bien optan por visitar el arrecife, añadió.

Por otro lado, dijo que la actividad náutica no tuvo ninguna afectación derivada del sismo que se sintió la noche del pasado martes en el Caribe. No hubo indicaciones de las autoridades de la Capitanía de Puerto, en el sentido de riegos para la navegación. Se les pidió no alarmarse por estos hechos.

Durante la noche acudieron a revisar que las embarcaciones estuvieran bien, y notaron que en esos momentos había poco oleaje, y durante el día el clima favoreció la actividad marítima en la costa del parque nacional Tulum, donde se concentra el mayor número de playas disponibles y accesibles para todo público, expresó.