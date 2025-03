Activistas critican reforma del aborto y derechos humanos en Yucatán

Alejandra Yáñez Rubio, directora de Conciencia y Derechos Humanos, junto con compañeras de la sociedad civil, ofreció un contundente posicionamiento sobre la iniciativa para legalizar el aborto que actualmente se discute en el Congreso del Estado.

Yáñez Rubio señaló que se ha recorrido un largo camino para visibilizar los argumentos de quienes buscan aprobar el aborto en Yucatán, especialmente a través de la interpretación de la sentencia AR-274/2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La propuesta que actualmente plantean las diputadas de Morena, Larissa Acosta, Clara Paola Rosales y Neyda Pat, contiene puntos que no cumplen con los parámetros impuestos previamente por la Corte, según Yáñez, las iniciativas presentadas, especialmente la reforma al Código Penal que busca derogar el tipo penal del aborto, son “una aberración jurídica” que pone en riesgo la vida de las mujeres.

Sin embargo, en esta ocasión, se enfocó en la reforma al artículo primero constitucional, que, a su juicio, representa un ataque directo a los derechos humanos de los yucatecos.

“Lo que estas diputadas están promoviendo en nuestra Constitución es una restricción en la protección de los derechos humanos. La sentencia de la Corte es muy clara: el estado de Yucatán debe garantizar y proteger el derecho a la vida de todas las personas. Sin embargo, lo que proponen es solo reconocer la ‘vida digna’, lo cual introduce un concepto ambiguo y arbitrario que podría poner en peligrola protección de la vida de todas las personas”, argumentó Yañez Rubio.

Según Yáñez, al añadir el término “digna”, se deja abierta la puerta a interpretaciones que podrían excluir a aquellos que no se ajusten a lo que se considera una vida digna, por lo que advirtió que este tipo de reformas no solo afecta el tema del aborto, sino que puede extenderse a otros derechos fundamentales; como la eutanasia, que en países europeos ya es permitida bajo la premisa de “vida no digna”.

Con información de Christian Espadas.