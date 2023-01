Activistas exigen respeto a la comunidad LGBT en Cbtis 111 de Cancún

Organizaciones que promueven los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cancún han registrado alrededor de ocho quejas de estudiantes contra directivos, maestros y personal de escuelas por discriminación hacia su identidad y orientación sexual.

Miguel Ángel Dzib Mis, miembro de Conciencia LGBT, señaló que al menos la mitad de estos casos, es decir, cuatro de las quejas, son en contra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis).

De hecho, el caso de CASH, iniciales del estudiante, es el más reciente en contra de un estudiante, quien acusó haber sido retenido contra su voluntad por acudir con maquillaje a un acto cívico.

Señaló que en los casos, los estudiantes quejosos no buscan tanto denunciar sino contar con una red de apoyo porque al ser menores de edad y sin tener el apoyo para expresar libremente su identidad, tienen miedo ante los actos discriminatorios que ejercen las autoridades escolares en su contra.

A las afueras del plantel, CASH protestó en contra del director del Cbtis 111, Pedro Murguía, y de la subdirectora, Ericka Sandoval, por los actos discriminatorios que ha sufrido.

“(La subdirectora) me dijo que no era correcto que tuviera maquillaje en la cara, que me lo fuera a lavar. Me iba a ir a mi casa y me detuvo un prefecto, que me encerró en el baño y me dijeron que me lavara la cara. Iba a cantar en el homenaje y no me dejaron regresar a cantar (...) Al final del evento, la subdirectora me llamó y dijo que esos comportamientos no eran adecuados, tmb me dijo que la ‘gente como yo, suele causar ese tipos de inconvenientes’”.