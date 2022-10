Activistas protestan por las personas desaparecidas en Cancún

Una decena de personas del colectivo "Verdad, Memoria y Justicia" marcharon en Cancún para exigir a las autoridades resultados por los casos reportados de personas desaparecidas, que en las últimas semanas sumaron dos más.

La protesta comenzó con los activistas pegando en las puertas del Palacio Municipal las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas en Cancún, iniciaron la marcha a las cinco de la tarde hacia el antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Los manifestantes marcharon sobre la avenida Tulum, lo que ocasionó que los elementos de la Dirección de Tránsito municipal realizaran los cortes a la circulación correspondientes.

Al llegar a la Plaza de Las Américas, los miembros del colectivo invitaron a la gente que esperaba su transporte a que se sume a su causa.

José Pech, activista de dicha organización, reprochó a las autoridades los nulos avances en la investigación de los casos de personas desaparecidas, a la vez que pidió solidaridad con este colectivo.

Por su parte, la madre de Francisca Mariner Flores, quien fue reportada desaparecida el de 2020, subrayó la necesidad de protestar por los casos no resueltos, para que no crezca el número de víctimas.

"'A mí no me va a pasar', lo mismo decía yo, pero me tocó. No era nada solidaria, pero desafortunadamente me tocó vivir esta situación con la búsqueda de mi hija desde hace dos años y la Fiscalía no hace nada".