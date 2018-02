Actor mexicano aparece en antro como DJ Plush

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor mexicano Víctor González recientemente terminó la grabación de la exitosa serie “¡Muy padres!”, la cual se transmitió con gran aceptación en Imagen TV y donde él era protagonista; sin embargo, recientemente presentó al público una faceta que pocos conocían, pero que es una de sus grandes pasiones, después de su hijo, claro, y esa es la música.

DJ Plush apareció en un antro de la Ciudad de México mezclando house y deep house con una imagen muy de los 80, enmarcando con pintura negra sus lindos ojos verdes, Víctor González tomó las tornamesas del lugar y se perdió entre los acordes de la música, “uno de sus hobbies favoritos”, platicó desde Miami en exclusiva para Novedades Quintana Roo el multifacético actor.

“Estoy muy contento con esta nueva faceta que empezó como hobbie, algo que me encanta de toda mi vida es la música, pero a raíz de llenar los tiempos muertos que hay en la vida de los actores entre novela y novela, uno de pronto se desespera porque la soledad y el tiempo libre son terribles, y acabas haciendo cosas que no quiere, entonces hago algo que me encanta y que me apasiona y es ser DJ”, dijo el actor, quien a pesar de tener ya una carrera como DJ, recientemente presentó a DJ Plush en la inauguración de un lugar en la Ciudad de México, y próximamente hará lo mismo en Guatemala y Miami, donde actualmente radica al lado de su familia.

“Es algo que se está dando, así que me dejo llevar por el ‘flow’, fui una vez a tocar a Isla Mujeres y pretendo regresar pronto, espero también estar en Cancún, no lo estoy forzando, es de esas cosas que cuando las haces con el corazón y con pasión se van dando”, refirió.

Administra sus tiempos para ser papá

Hace seis años se convirtió en papá de un pequeño al que extraña cada vez que se encuentra en algún proyecto para televisión en México; sin embargo, el actor y ahora DJ ha sabido como acomodar sus tiempos para tomarse unos meses al lado de Marcelo.

“Terminé la novela de ‘¡Muy padres!’ en diciembre y trato de estar gran parte de mi tiempo al lado de mi hijo porque sé que regresaré a trabajar a México, entonces estoy haciendo cosas a la par. No le he abierto la puerta a ningún proyecto, he tenido ofrecimientos y he hecho uno que otro casting, pero pretendo trabajar hasta marzo, ahora quiero estar con mi hijo”, reveló el galán que ama esa otra faceta, la de ser papá.

“Me encanta ser papá, estar con él, y ya tengo mentalizado que tengo que ir a México a trabajar porque aquí en Miami no hay mucho, me cuesta trabajo estar allá, porque aunque estoy haciendo algo de provecho y trabajando uno se pierde de momentos importantes, llego y veo que está más grande, que ya no tiene dientes, que le gusta esto y que ha cambiado, por eso trato de darme unos meses para estar con él y disfrutar lo más que pueda, trato de estirar tanto los ahorros como el tiempo”, detalló el hombre que dio vida a Emilio en la serie de televisión, en la que justamente interpretó a un joven que cambió radicalmente sus hábitos y su vida por un hijo.

Piensa en un futuro lejos de la actuación

“Me encanta estar con mi hijo, llevarlo a la escuela, pero trato de pensar en cosas alternas porque sabemos que la actuación es padre, pero es un negocio que no es para siempre, entonces hay que aprovechar las buenas rachas y hacer cosas que me apasionen como ser DJ, ser papá y también pienso en diversificarme, a lo mejor invertir en algo, no estancarme en esperar lo que quiero y tener más tiempo para estar con mi hijo”, dijo.

Actualmente vive en Miami, pero su trabajo desde 1997, año en que debutó como actor en Televisa y fue reconocido posteriormente en telenovelas como “Azul tequila” y “Mirada de mujer” en TV Azteca, ha sido en la Ciudad de México, por lo que constantemente viaja de un país a otro y ha pensado en algún momento regresar con su familia al lugar que lo vio nacer.

“Todos los días me pasa por la cabeza regresar a México, y no porque extrañe mi país, porque vivo medio año aquí en Miami y medio en México, sino porque me gustaría estar allá con mi familia, para mi hijo es más padre porque tiene abuelos, primos, tíos, pero por ahora no, tal vez cuando él esté en secundaria nos mudemos para que se forme a la mexicana, ahorita sería truncar su estabilidad, va en primero, lo bueno es que ambos entendemos cómo es la dinámica y cuando nos vemos de nuevo es padrísimo, además le estoy dando un buen ejemplo con mi trabajo y haciendo lo que me gusta”, puntualizó DJ Plush.