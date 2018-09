Adriana Nieto, contenta de volver a las telenovelas

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Adriana Nieto regresa a la televisión con la producción de Pedro Damián “Like”, en donde interpreta a Martha, mamá de Ulises el protagonista. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Nieto asegura que se siente contenta y agradecida de volver a las telenovelas, luego de 18 años sin estar en una novela o en un proyecto grande y más con un personaje de acuerdo a su edad, pues cree absurdo tratar de ser siempre la protagonista joven de la historia.

“Estoy muy contenta, entramos al aire el lunes 10 y el proyecto ha sido bien aceptado pues es un proyecto distinto, muy padre, además de que hace mucho no había una serie de corte juvenil, se está regresando a ese formato y es un libreto súper moderno, la forma de hablar de los personajes, la forma en que se desarrollan las historias es diferente”, detalló Adriana Nieto, quien en un principio se asombró de lo que en la actualidad la televisión permite, como el lenguaje de los personajes.

También te puede interesar: Candela Márquez triunfa en la televisión mexicana

“A pesar de que es un formato juvenil y que la historia se desarrolla en el mismo colegio donde estudiaron los personajes de Rebelde, es algo completamente nuevo de corte moderno, escuchamos a los chavos hablar con groserías, algo que antes no se permitía en televisión, realmente como hablan los chavos de prepa hoy en día, a mí me impresionó que ahora se permitan palabras que antes eran censuradas, además se están tocando temas que no estábamos acostumbrados a ver en Televisa. En la historia existen parejas gay tanto de hombres como mujeres, se toca el tema de la drogadicción, del sexo entre jóvenes, me parece que es un gran acierto de Pedro mostrar cómo viven los jóvenes hoy, como son las fiestas a las que asisten y cuáles son los abusos que puede haber con los jóvenes de esa edad y cuál es la forma de comunicarse e interactuar entre ellos”, expresó emocionada la actriz.

Adriana da vida a Martha, una madre de clase media preocupada por el bienestar de su hijo Ulises, quien gracias a una beca puede estudiar en aquel lujoso colegio.

“Mi personaje se llama Martha, soy la mamá del protagonista que se llama Ulises, es una mujer en una situación económica difícil, es de bajos recursos, está casada con un hombre alcohólico que la maltrata física y sicológicamente y además la mujer tiene una enfermedad terminal, tiene que lidiar con todo estoy y ama a su hijo por sobre todas las cosas. Ulises es el niño que entra al colegio por una beca que tiene que adaptarse a un grupo de jóvenes con un nivel socioeconómico excesivamente alto y yo una mamá como muchas que sufrimos cuando nuestros hijos no se pueden adaptar a ciertas cosas en la sociedad, es un personaje complejo pero muy lindo, me gustó, no había hecho nada parecido en televisión, se me hace un gran proyecto”.

Adriana Nieto es una mujer que sin problema pasaría como una joven más de la escuela; sin embargo, el tiempo avanza y ahora le toca interpretar a las mamás de los chavos.

“Mi personaje no está muy alejado de la realidad, mi hija va a cumplir 15 años, yo tengo 40, perfecto puedo ser mamá de un joven de 17, lo que pasa es que la gente se acuerda de mi en personajes de más joven. Tengo 18 años de no estar en una telenovela o en un proyecto grande y la verdad no me importa salir de mamá, se me hace padrísimo que me den personajes que van conmigo, se me hace absurdo tratar de ser siempre la protagonista joven de la telenovela”, detalló.

Se encuentra en otros proyectos

Actualmente Adriana continúa en teatro con la obra El Padre al lado de Ignacio Lopez Tarso con la cual recorre la República Mexicana los fines de semana, además próximamente podremos verla en la bioserie de Silvia Pinal.

“Fueron meses pesados porque se me juntó la grabación de ‘Like’ con la bioserie de Silvia Pinal en la que interpreto a Silvia Pasquel, aún no tenemos fecha de aire, ya está terminada y creo que no debe de tardar en salir porque ya está todo listo”, finalizó e invitó al público a no perderse LIKE todos los días a las 6:30 de la tarde por las estrellas.