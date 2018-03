Andrea Escalona, ahora en telenovela

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz y conductora Andrea Escalona da un paso más en su carrera artística y con el cambio de televisora llegó un protagónico en la nueva telenovela de Carlos Moreno, “Y mañana será otro día”. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Andrea nos platica sobre Lidia, una luchadora por la vida que también se lanza desde la tercera cuerda.

“Estoy muy contenta por mi primer proyecto con Televisa y con el productor Carlos Moreno, además es mi primera buena, siempre había hecho villanas, hay actores increíbles, estoy bien cobijada, espero que Lidia, mi personaje, me enseñe mucho”, expresó.

En un melodrama con tintes de comedia regresa a la pantalla chica Andrea Escalona, quien recientemente dejó la conducción de “El Club de Eva” en TV Azteca para instalarse en su nueva casa Televisa y que mejor que con un rol protagónico en esta nueva historia escrita por Martha Carrillo donde da vida a una luchadora llamada Lidia, una mujer que es metida a la cárcel injustamente y al salir vive una serie de situaciones que la hacen ser más fuerte y salir adelante.

Aprende la quebradora y el tirabuzón

“Ella es una luchadora, no sólo de la vida sino del cuadrilátero, desde la semana pasada tengo un ‘couch’ para que me enseñe los movimientos que se usan en las luchas, de hecho ando bastante moreteada y lastimada, arriesgando el físico. Tenía la intención de regresar a actuar desde hace mucho tiempo, pero no se daba y estaba entonces enfocada a la parte de la conducción y a mi carrera como cantante, pero ya se abrieron las puertas de una gran empresa que es mi nueva casa Televisa y con un gran productor que es Carlos Moreno, con una gran escritora que es Martha Carrillo y un maravilloso elenco; me siento orgullosa y afortunada, sé que este proyecto nos dará a todos muchas bendiciones”, aclaró Andrea.

En esta ocasión, Andrea Escalona dejará a un lado las villanas que ha interpretado en sus anteriores proyectos para dar vida a una mujer buena y entrona con la vida.

“Por cuestiones de la vida la maluca de Ana Layevska me manda a la cárcel injustamente y cuando salgo, la vida me pone en cierta situación que me reencuentro con el amor de mi vida que es Diego y demás. El primer reto en mi carrera es hacer una buena y ponerle matices ya que siempre la he hecho de villana, lo bueno es que esta vez es una buena con carácter, no es una dejada y le estoy aprendiendo mucho a mi personaje, porque Andrea es un poco más reactiva y atrabancada y Lidia como que piensa más las cosas, no se deja llevar por impulsos, tiene mucha fortaleza por lo que ha vivido y disfruta de la vida”.

Entrena con profesionales

“Estoy toda moreteada, la semana pasada estuve en un gimnasio donde entrenan puros luchadores, es un tema de respeto, de amor, súper mexicano, me han cobijado, me he dado cuenta de la disciplina, de la pasión y la comunidad que tienen. Algunos enmascarados me han enseñado a dar machincuepas, vueltas y la verdad estoy súper contenta trabajando con ellos y me están enseñando otro mundo, porque la verdad Andrea Escalona nunca había ido a las luchas, que pena, pero ya voy a ir, me han dejado descubrir su mundo, su personalidad y su identidad, es gente que tienen muchas historias de vida, son fuertes física y espiritualmente y estoy aprendiendo todo”.

Además de luchadores, Andrea recibe apoyo de Quetzal, una de las participantes del reallity Enamorándonos, quien es luchadora también y la acercó al gimnasio donde ahora entrena.

“Quetzal, la chica que estaba en enamorándonos me está apoyando muchísimo, me ayudan mucho los ‘trans’, que tienen la fuerza de hombres pero tienen ese toque femenino que está padrísimo. Es un reto ser buena y tirarme de la tercera cuerda, siento que una mala es muy lucidora y esas ya me las sé de memoria, pero una buena tiene sus matices porque no es dejada. Y físicamente bueno, estoy llena de moretones, tengo que dar marometas, traigo un poco lastimado el cuello, porque no soy la más hábil, espero que ya conforme pase el tiempo le vaya agarrando más la onda”.

Andrea ha decidido poner pausa a su faceta como cantante; sin embargo, es probable que algunos de sus temas suenen en la telenovela.

“De plano estoy al cien en la novela, son cuatro o cinco meses que estaré concentrada sin hacer otra cosa porque ya sabes, una telenovela te exige horario y tiempo. Muchas gracias por apoyarme, espero que cuando vean a Lidia en el cuadrilátero me den sus comentarios. Espero pronto darme una vuelta por Cancún para broncearme un poco y disfrazar los moretones que tengo”, puntualizó Andy García.

Celebraron una misa por inicio de grabaciones

La mañana del lunes 27 de febrero, el elenco y equipo de producción de “Y mañana será otro día”, nueva producción de Carlos Moreno, se reunieron en el Foro 11 de Televisa San Ángel para celebrar una misa por inicio de grabaciones de la telenovela saldrá al aire en abril y se transmitirá de lunes a viernes de 4 a 5 por Las Estrellas.

En la ceremonia estuvieron presentes Diego Olivera, Alejandra Barros, Ana Layevska, Diego de Erice, Andrea Escalona, Miranda Kay, Nuria Bages, Emmanuel Palomares, Florencia de Saracho, Socorro Bonilla, el niño Ari Placera y el productor Carlos Moreno, entre otros.