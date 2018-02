Sofía Lama, actriz con suerte en el extranjero

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Sofía Lama, inició su carrera como un capricho, pues le pidió a su madre la llevara a un casting en TV Azteca hace poco más de 20 años, ahora es una de las actrices latinas que triunfan y es reconocida en el extranjero. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo compartió cómo ha sido ese camino que la llevó a trabajar al lado de grandes actores como Kiefer Sutherland, protagonista de la famosa serie “24”.

“Ha sido una experiencia increíble, he tenido la suerte de que empecé a trabajar bastante rápido porque tengo apenas año y medio viviendo en Los Ángeles y esos dos personajes que he hecho han sido de las mejores experiencias de mi vida, porque yo había querido siempre actuar en inglés, soñaba con trabajar en Hollywood en esas producciones de alto nivel y lo estoy haciendo poco a poco porque somos miles de actores que luchamos por un lugar, afortunadamente he tenido suerte y me ha ido súper bien”, detalló.

Pero, ¿quién es Sofía Lama?

“Yo soy de Puebla y empecé a los 11 años, hace casi 20 fui a hacer un casting para el primer programa para niños de TV Azteca, le dije a mi mamá que me llevara porque yo quería estar en un programa de esos y mi mamá sólo me llevó para que no le reclamara, luego hice casting y así me trajeron durante un mes, un casting tras otro y me quedé, el programa se llamaba ‘Entre pingos’”, detalló.

Dos años después, gracias al éxito de “Entre pingos”, le llamaron de Disney para hacer otro programa infantil y Sofía comenzó a conducir “Disney Club”, en donde estuvo cerca de cinco años, pero su inquietud por actuar la hizo buscar oportunidades en las telenovelas de azteca.

Luego de varios casting comenzó a realizar telenovelas en México, “de ahí me salió una oportunidad en Telemundo Miami y ahí me quedé 10 años haciendo producciones internacionales como “Guerra de ídolos” que se acaba de estrenar en Netflix, “La casa de al lado”, “Dueños del paraíso”, “Sin senos no hay paraíso” y “Designated survivor” al lado de Kiefer Sutherland, porque ellos producen en Miami, Colombia y en México y yo siempre me quedé con la espinita de hacer series o cines y cuando me fui de México aún no había tantas producciones como las hay hoy en día, así que me fui a vivir a Miami”.

“La verdad es que siempre he sido muy firme en lo que pienso y quiero hacer, la disciplina y persistencia me ha mantenido en el camino hasta llegar a donde quiero como ahorita estoy haciendo, producciones más grandes, más interesantes, con mejores guiones, mejores producciones, pero han sido 20 años de buscarlo”, detalló.

Desde siempre quise vivir en Los Ángeles y hacer series como las que veía, como “3x3”, yo quiero estar ahí decía y al acercarme a los 30 años dije, ya, agarré mi maleta, mis dos gatos y fui a buscármela, como todos los actores, empezando de cero y digo de cero porque a pesar de mi trayectoria y los proyectos que ya he hecho, nadie te conoce, productores y gente de casting no sabe de ti, pero claro que me respaldan mis 20 años de experiencia y agradezco que puedo estar parada dentro de un cuarto de casting con grandes productores como los de “Saturday night live” o con el creador de “Big Bang Theory” y demás, algo que nunca te puedes imaginar. Se necesita tener experiencia y estar bien formado como actor para estar frente a esos grandes productores internacionales y luego en “Desigented survivor” la primera escena que hice fue con Kiefer Sutherland y jamás me equivoqué, quedó a la primera y es de esas cosas que como actor agradecí los 20 años que tengo de tablas, de estar en los sets y demás”, detalló la bella actriz.

Regresa a México por más

Si uno siempre quiere más, ahorita por lo que estoy peleando y enfocada es tener un personaje grande de reparto en una serie americana, tengo varias cosas que están en contra mía como el acento que lo tengo muy marcado al latino y tengo que tomar clases para reducirlo, esto es una barrera grande porque se reducen mucho las posibilidades de proyectos para los que puedes entrar, esa es mi tirada en el futuro y en México es protagonizar una serie de calidad, ahora es justamente lo que estoy cerrando, pero como tengo contrato de confidencialidad no puedo decir nada hasta que esté todo cuadrado, pero me iría a México unos meses con un protagónico en una serie con un guión interesante”, detalló.

Al contrario de otros actores que comienzan sus éxitos en México y deciden probar suerte en el extranjero, para Sofía Lama fue distinto, ganó fama y experiencia en el extranjero y ahora regresa a México por un gran protagónico.

“En México voy cumpliendo poco a poco lo que me había propuesto y ahora voy por un personaje grande, lo estoy haciendo al revés porque así se me dieron las cosas, me parecía que había más oportunidades que en México y ahora que estoy haciendo cosas en Los ángeles me llegan propuestas buenas de mi país natal. El tener mejores papeles trae responsabilidades más grandes, a mí siempre me ha gustado ser actriz de reparto, pero en México no tenemos el respeto o la proyección que merece, en Estados Unidos es diferente hasta el nombre, acá son Guest Star (estrellas invitadas), aquí sí son importantes, porque hay Oscares, Globos de Oro y Emmy para los actores de reparto y espero que en México algún día cambie eso, que se dé un poco más de respeto, pues no es fácil, es un trabajo muy respetado”, aseguró Lama.

Ser actor requiere de mucha disciplina, resistencia, trabajamos muchas horas al día, es un trabajo de mucha paciencia porque las cosas cuestan, realmente es una profesión que requiere muchos sacrificios.

“Desaparecer por completo el acento es difícil, pero se puede mejorar muchísimo, llevo dos años tomando clases de reducción de acento, aquí hay muchos couches que te ayudan porque somos actores de todo el mundo que tenemos que trabajar por ello, es importante que tu acento sea claro y lo más neutral posible y así tengamos más posibilidades de trabajar. Pensé que como Sofía Vergara o Salma Hayek mi acento me ayudaría, pero tenemos que ser realistas son dos en millones y pelearon por estar en ese lugar, carreras como Eiza González, Karla Souza que tienen una pronunciación impresionante tienen excelentes proyectos, es una realidad que el acento te reduce los castings, mi acento se ha modificado en los dos años que tengo aquí y en verdad tengo más proyectos”, reveló Sofía.

Actualmente podemos ver a Sofía Lama en “Guerra de ídolos” en la plataforma Netflix latinoamérica, dando vida a Gilda Solar y en la serie “Designated survivor” al lado de Kiefer Sutherland protagonista de la famosa serie “24”.