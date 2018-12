Proponen concluir actualización del Atlas de Riesgo

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil (Asheproc) presentó a la Comuna una propuesta para concluir la actualización del Atlas de Riesgo de Solidaridad, para lo cual se requerirá alrededor de un millón de pesos.

“Ya presentamos un estudio al director de lo que le hace falta, sobre todo le hace falta la interacción con la población, socializarlo, porque como sociedad no nos involucramos en la protección civil, pero si no nos enseñan el cómo no lo vamos a poder hacer”, expresó Gonzalo de la Peña, presidente de la asociación.

También te puede interesar: Actualizan el Atlas de Riesgo de Benito Juárez

El experto en protección civil reconoció que durante la anterior administración se dio el mayor avance que cualquier municipio de Quintana Roo, en esa tarea de prevención, aunque no se concluyó.

“El Atlas de Riesgo se empezó hace dos años aunque no está concluido al 100%... fue un avance muy grande, el Atlas debe estar en un 80% de avance pero le falta concluirlo porque hay zonas que no contempló, y como es del 2016 también hay que actualizarlo porque el crecimiento de nuestro municipio es vertiginoso y hay zonas urbanas que no estaban hace dos años”, recomendó.

El documento que se hizo en 2016, sirvió para que Playa del Carmen fuera reconocida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como la primera ciudad en el país en contar con un perfil de resiliencia que le permite –al tener especificados los mayores riesgos- atender contingencias de manera oportuna.

Gonzalo de la Peña calculó que se requiere un millón de pesos para hacer la actualización y socialización del Atlas, que incluye campañas de en medios de comunicación, talleres para comunidades en zonas de alto riesgo –como los asentamientos irregulares-, y el análisis de los nuevos polígonos urbanos que no existían en 2016.

Darwin Casarrubia Góngora, director de Protección Civil, indicó que están en el análisis de la propuesta que recibieron de Asheproc y es altamente factible que la socialización del Atlas y su actualización –necesaria ante el crecimiento de la mancha urbana y asentamientos rurales o irregulares- sucedan en el 2019.