Acuerdan frenar desalojos en viviendas con adeudos

La organización Resistencia Civil Pacífica y ocho empresas firmaron un acuerdo para buscar diversos caminos financieros y legales para regularizar cientos de viviendas con adeudos hipotecarios y evitar con ello posibles desalojos.

Según datos de la organización, en los último años son más de mil 500 familias que han sido sacadas de sus viviendas, desde los casos de procedimientos administrativos por adeudos del predial, hasta la venta de carteras vencidas de empresas que quebraron.

Margarita Ochoa Atilano, representante legal de dichas empresas, señaló que se analizará cada caso para tomar la alternativa adecuada y regularizar la situación de quienes se acerquen.

Agregó que, hasta el momento, cuentan con alrededor de 300 inmuebles en su cartera, ubicados en las colonias Héroes, Casas del Mar, Haciendas del Caribe y Villas del Caribe.

“Tenemos casas que ya están para fuerza pública, por lo que sólo resta la compra-venta, pero también tenemos cesión de créditos y de derechos, podremos aplicar, cuando hay un cofinanciamiento, la cancelación de la hipoteca y podemos aplicar la cesión de la venta de cesión a litigiosos. En fin, cada caso necesita un estudio particular y se les irá poniendo al tanto de los avances que se vayan teniendo en cada caso”.

En conferencia de prensa, ejemplificó uno de los casos en los cuales se puede aplicar este convenio, como el de los juicios hipotecarios, donde se ejecuta la hipoteca y la persona moral que adquiere la casa debe liquidar el crédito del Infonavit, para que el trabajador quede libre de ese adeudo.

Sin embargo, en muchas ocasiones se desconoce el proceso, por lo que aunque se haya liquidado, aún se dan desalojos y descuentos del crédito otorgado por la dependencia, añadió.

“Como empresa inmobiliaria, en el contrato que firmamos cuando ellos entregan voluntariamente la casa, porque deciden que no la van a poder comprar, en esos casos se les da el apoyo ec de reubicación, que es otra opción que se está manejando y también se les da la cancelación de la hipoteca para que, en su momento, puedan optar por un segundo crédito y estar libres en Buró de Crédito por el primer crédito hipotecario. Con ello se evita el desalojo”.

Señaló que las facilidades para el crédito o para adquirir la vivienda, depende del estatus de cada caso, para los cuales se necesita un análisis particular de cada caso.

Erick Matos Estrella, representante legal de la organización, comentó que el convenio busca ofrecer modelos accesibles para que puedan regularizar su vivienda, como buscar una financiera que les otorgue un crédito, de acuerdo con el análisis de la situación financiera de cada uno.

Aclaró que no se apoyará a invasores sino aquellos que hayan tenido acciones violentas, por lo que se va a revisar e investigar a cada aspirante a beneficiario, si cumple con requisitos, como acreditar que hay buena fe de liquidar los adeudos.

“Si no, no nos metemos y tendrá que resolverse por la vía jurídica correspondiente, no vamos a apoyar la invasión. Asimismo, si hay negativa de liquidar los adeudos, se acudirá a la fuerza pública”.