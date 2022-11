Acuerdan trabajar en un plan de reparación del daño a víctimas del 9N

La organización Amnistía Internacional, el Comité de Víctimas del 9N y el gobierno estatal acordaron que se establecerá una nueva mesa de trabajo para trabajar en un plan de reparación del daño a las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020.

Tras salir de la reunión, llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, detalló porque el principal acuerdo de la reunión fue establecer una mesa de trabajo que no se circunscriba a lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo (Cdheqroo)

"El principal acuerdo de la reunión fue establecer una mesa de trabajo para elaborar un plan de reparación integral, en el que las propias víctimas participen, y señalen lo que les es más les resulte satisfactorio".

Consideró que la reparación del daño que se dio por cumplida por el Congreso del Estado y la Cdheqroo se dio sin que se hubiera consultado a las víctimas, por lo que se logró con el gobierno estatal establecer una nueva mesa de trabajo para poder tener un plan de reparación.

"No puede haber reparación integral del daño, si no están participando las víctimas".

Esas mesas de trabajo, en las que participarán AI, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité 9N y el gobierno estatal, se instalarán cuando las víctimas de la represión así lo establezcan.

Ambas partes reconocieron que, además de la reparación integral del daño, se necesita determinar responsabilidades, como saber quién dio la orden de dispersar a balazos la manifestación de la explanada del Palacio Municipal el pasado 9 de noviembre de 2020, así como determinar quiénes dispararon, añadió la entrevistada.

Buscan impulsar una ley de protección a víctimas

Sin embargo, Olivares Ferreto señaló que también que se abordaron otros pendientes que hay en Quintana Roo, como que el gobierno se comprometa a investigar que lo que pasó el 9 de noviembre de 2020 para nunca más vuelva a ocurrir, así como también impulsar iniciativas para una ley de protección a víctimas.

Por su parte, Wendy Galarza, una de las víctimas de la represión, lamentó que el gobierno estatal entienda que la reparación integral del daño es solo una cuestión monetaria, cuando también involucra terapia psicológicas, atención médica de calidad, porque al día de hoy pues ya los estragos, pues aún hay efectos nocivos para ellos de esa noche.

Asimismo, indicó que es lo mismo que han pedido desde el inicio, no sólo justicia, sino una reparación integral del daño y garantizar que esto no quede en la impunidad para que no se vuelva a repetir