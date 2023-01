Acuífero de la Península de Yucatán, en peligro por estas amenazas

La calidad y disponibilidad del agua en la Península de Yucatán ha ido disminuyendo durante la última década, de forma que cada vez hay más puntos donde la extracción del agua revela altos niveles de metales pesados, conductividad y sales. Pero además, también se prevé escasez del vital líquido a largo plazo en las principales ciudades de la región.

Expertos coinciden en que la situación se vuelve más preocupante con las cada vez más construcciones de grandes desarrollos habitacionales, además de los registros de contaminación de cenotes, ventanas directas al acuífero, pues de no empezar a trabajar para contrarrestar las afectaciones, se podrían dar escenarios de escasez de agua como ha ocurrido en Monterrey, Nuevo León, por ejemplo.

De acuerdo con los resultados de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca), plasmados en el Programa Hídrico Regional 2021-2024, del agua obtenida de 125 ubicaciones distintas en la Península de Yucatán en el año 2020, se comprobó que 10 muestras no cumplen con los estándares de calidad, mientras que otras 74 tienen calidad aceptable, y solo 41 tienen calidad excelente.

Pero durante el período 2012- 2019, se verificó que siete puntos de extracción eran focos rojos de contaminación, mientras que otros 64 tenían calidad aceptable, y otros 60, excelente.

Alejandro Dzul Casanova, especialista químico de agua, explicó que la red de ríos subterráneos de la Península de Yucatán está más expuesta a la contaminación antropogénica, es decir, la causada por las actividades del ser humano, y que aumenta conforme más urbanizada esté una zona, aumentando el riesgo de que haya más contaminantes en el agua.

Hotelería, la más contaminante

“En el caso de Quintana Roo, es la industria hotelera la que causa la mayor afectación, básicamente por la excesiva extracción de agua por el crecimiento de la población, y por el vertimiento de aguas residuales que cortan la circulación del agua, cambian su flujo natural, y afectan sus características comunes, ya que pueden agregar una excesiva cantidad de sales al manto acuífero”, explicó.

Aunque el entrevistado señaló que la Norma Oficial Mexicana NOM-127- SSA1-2021 es la que regula los parámetros para la extracción de agua de la naturaleza, para que no se exploten los mantos acuíferos y se establezcan límites para el vertimiento de aguas residuales, estos ya están contaminados.

“El agua que se extrae del manto acuífero permanentemente tiene coliformes fecales, las cuales son bacterias que indican el nivel de contaminación del agua y que se encuentran en la naturaleza de forma natural. Estos son elementos con los que el ser humano convive diariamente”, agregó.

Tren Maya, una amenaza

En el caso del proyecto federal del Tren Maya, la perforación de las cavernas para la colocación de pilotes que soportarán las vías sobre las que pasará el ferrocarril, puede introducir metales pesados al manto acuífero, los cuales se esparcirán a todo el cuerpo de agua colindante.

“Depende del tamaño de los cuerpos de agua en los ríos subterráneos y las conexiones que tengan. Un pilote dentro de un cuerpo de agua pequeño puede contaminar terriblemente al sistema al que esté conectado, mientras que uno de estos soportes dentro de un cuerpo de agua grande no generaría tanta contaminación”, dijo.

Sin embargo, ese no es el único problema a afrontar, pues los datos que muestran la disponibilidad de agua subterránea en el acuífero de Yucatán indican en su última actualización de 2020, que hubo una disminución de mil 496 millones de metros cúbicos con respecto al 2013, la fecha más antigua de la cifra dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Gonzalo Merediz Alonso, presidente del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, dijo que ahora no es posible ver algún efecto en el consumo de agua en las principales ciudades, como Cancún, Playa del Carmen, Mérida o Campeche, no obstante, advierte que si no se toman acciones contundentes, como el aprovechamiento de agua de lluvia, en 30 años podría iniciar la escasez, tal como ocurre en estados del norte del país.

“A pesar de que la Península de Yucatán tiene una gran disponibilidad de agua y en el programa hídrico regional con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Consejo de Cuenca se hicieron análisis sobre el cambio climático, hay que ponerle atención, porque más a largo plazo, en unos 30 años, podríamos tener una situación más comprometida en la región; no debemos confiarnos de que hay mucha agua, pues con el cambio climático se espera un incremento en la temperatura”, explicó Merediz Alonso.

Flujo hídrico subterráneo, cada vez menos disponible

En México existen oficialmente 653 acuíferos. El acuífero de Yucatán se encuentra registrado con la clave 3105 ante la Semarnat. La disponibilidad media anual de agua subterránea en 2013, informó la dependencia federal, fue de tres mil 883 millones de metros cúbicos para la Península de Yucatán; en 2020 fueron dos mil 386 millones de metros cúbicos, es decir, mil 496 millones menos.

Los datos continúan siendo similares en 2022, dijo Gonzalo Merediz, por lo que la preocupación continúa siendo latente. En este sentido, es necesario que haya políticas públicas como el aprovechamiento de agua de mar, desalinización y reforestación, entre otras actividades de restauración.

Autores: Eduardo del Valle y Octavio Martínez