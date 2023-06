Acumulan expedientes por probable explotación infantil en Solidaridad

Alrededor de 200 expedientes ha abierto el DIF de Solidaridad por probable explotación infantil en la ciudad, principalmente en la zona turística.

Adriana Cazales Durán, directora del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), expuso que ante esta situación realizarán el Simposio contra el Trabajo Infantil la semana siguiente. El anuncio fue realizado en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

“200 expedientes, pero eso no significa que vamos a retirar a 200 niños de sus familias, yo me refiero a aproximadamente, en lo que va del año, a cinco niños de sus familias porque no hay ningún adulto y el adulto no acredita su parentesco”, explicó Adriana Cazales.