Acusan a presidenta de sociedad de alumnos en la Uaqroo Playa del Carmen de malos tratos

Una pugna surgió dentro del Colegio de Estudiantes (Colest) de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uaqroo) Playa del Carmen, cuyos integrantes acusan a su representante estudiantil de actos de segregación, pero ella niega los hechos.

La mañana de ayer, Denisse Georgette Silva Sánchez, consejera estudiantil y estudiante de Derecho, acompañada por otros alumnos, acusó a Elisa Nava García, actual representante del Colest, de negarse a realizar eventos en favor de la comunidad estudiantil, de manera particular uno relacionado con la comunidad lésbico-gay.

“Las cosas se deben de hacer como están estipuladas, no para ver intereses propios (...) como no tuvieron apoyo, me contactó la presidenta estatal del Colest, ella y su equipo me pidieron apoyo para este evento (...) posteriormente la representante del Colest, que es Elisa, no le pareció que yo estuviera dentro del evento (...) si no iba a estar ella, se iba a salir de todo”, aseguró Silva Sánchez.

Por su parte, Gustavo Sánchez, secretario de Comunicación en el Colest y alumno de la carrera de Gobierno y Gestión Pública, denunció que hay una supuesta censura en la página de Facebook de nombre “Involuqroo”, un canal de comunicación interna, pues es Nava García quien decide qué se publica, cuando antes de asumir el cargo no había restricción alguna.

A este reclamo se sumó Roberto Alejandro González, también estudiante de Gobierno y Gestión Pública, quien acusó de malos tratos a Nava García.

En entrevista, Elisa Nava García dijo que los estudiantes se han molestado debido a que solicitaron recursos para proyectos, pero no existen tales en la universidad.

“No estamos bloqueando a nadie ni quitando a nadie, no sé por qué se está dando esta serie de situaciones (...) no se han acercado, solo lo que se ha dicho”, expuso Nava García.

Estas pugnas surgen luego de una votación interna para la elección de miembros del Colest en la Uaqroo Playa del Carmen, donde están a unos días de concluir el ciclo escolar de primavera.