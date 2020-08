Acusan al gobierno de Otoniel de robar dinero a los perritos

Organizaciones protectoras de animales denunciaron que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco prácticamente se “robó” los más de 50 mil pesos recaudados hace un año, para realizar esterilizaciones gratuitas a perros callejeros de la ciudad de Chetumal.

Por tal motivo, más 25 de estas agrupaciones advirtieron que no volverán a participar en ningún programa en el que esté vinculada la actual administración de Otoniel Segovia Martínez.

También adelantaron que interpondrán una denuncia ante las autoridades correspondientes, acusando a la Dirección de Salud Municipal de fraude y robo.

Animal Sheriff, uno de estos grupos ambientalistas, explicó que el 21 de julio de 2019 se realizó la “Segunda caminata perruna con causa Perro Rock”, en la cual a cada participante se le otorgó un “kit” de camisas para la mascota y su dueño, a cambio de una aportación de 100 pesos.

“En ese momento se le entregó todo el dinero en efectivo a la dirección de Salud Municipal, encabezada por Fernanda Aguilar Ayala, para que coordinara la campaña de esterilización. Sin embargo, hasta el día de hoy no han realizado ninguna cirugía”, explicó Luis Sheriff.

Ante esta omisión del ayuntamiento capitalino y con motivo del desgaste ocasionado por la contingencia sanitaria, Animal Sheriff solicitó que el recurso sea entregado a las agrupaciones que participaron en el Perro Rock, con el objetivo de que cuenten con recursos para el rescate de animales.