Acusan irregularidad en asignación de plazas en el Tec de Carrillo Puerto

El Sitem del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto pide que se respete la convocatoria de asignación de plazas, presuntamente se ha visto una serie de manipulación e irregularidades que violenta sus derechos de su aspirante.

El día de ayer, autoridades del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem), informaron de la situación que se encuentra viviendo una de sus agremiadas, que es candidata a la asignación de plazas a quien justamente, no se le ha querido otorgar.

Moisés Pereira Mendoza, secretario de Organización del Sitem en la entidad, sostuvo que en el mes de agosto se lanzó la convocatoria de tres coordinaciones de promoción para que se concursaran entre sus compañeros que cumplan con los requisitos, sobre todo “la plaza de grado inferior inmediato” de las cuales dos de ellos fueron entregadas sin ningún problema.

Sin embargo, expresó que la tercera plaza (Cívica y Cultural) “nivel 13” en la que se inscribió la trabajadora Dalia Perera Medina, se encuentran con el conflicto, pues la comisión no ha podido determinar su asignación, si quiera ha dado una respuesta a pesar de que el proceso venció desde el mes de septiembre.

Por su parte, Roberto Novelo Vela, secretario general del plantel, sostuvo que hay otra concursante para la misma plaza, pero del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (Siteqroo), quien ostenta un “nivel 13”, está concursando, a pesar de que la convocatoria señala que debe ser el nivel inmediato inferior y se le está dando preferencia, por eso ha habido las trabas.

“Pese a que cubre todo los requisitos, no le hacen caso, no le dan respuesta, ha solicitado a la comisión que se le dé el dictamen, porque lo debieron haber hecho el 21 de septiembre, pero no recibe nada, entonces, si esto no se resuelve, vamos a tener que llegar hasta las últimas consecuencias”.