Acusan a jueces de fabricar delitos contra mujeres en Playa del Carmen

Colectivos y redes feministas dieron a conocer que iniciaron procesos de quejas contra servidores públicos locales debido a presuntas dilaciones en el otorgamiento de justicia para las mujeres y también fabricación de delitos contra ellas.

Encabezadas por la abogada feminista Ariadne Song Anguas, dijeron que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura de Quintana Roo debido también a irregularidades procesales.

“Hemos presentado las quejas ante el órgano de control interno de la Fiscalía (...) le pedimos al acéfalo Consejo de la Judicatura estatal que cumpla sus funciones y que investigue a estos jueces que no aplican la perspectiva de género ya que estamos ante una grave situación”,

expuso Ariadne Song Anguas.

Destaca el caso de una mujer que fue la primera acusada por violencia vicaria y estuvo en prisión como medida cautelar.

En la conferencia de prensa celebrada ayer por la mañana estuvo Grisell Balderas Jonguitud, una madre que mantiene diversos juicios de familia con su ex cónyuge y también ha sido imputada por delitos como violencia familiar.

Denunció que su proceso ha estado plagado de diversas irregularidades: