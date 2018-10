Adal Ramones habla de sus planes después de 'La academia'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- El conductor de La Academia, Adal Ramones, está a unos días de despedirse de este gran proyecto con el que debutó en TV Azteca, el cual resultó ser un gran éxito que termina este domingo 7 de octubre; en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Adal dice sentirse fascinado con la experiencia que vivió pero a la vez triste por despedirse de los chavos que fueron como sus sobrinos a quienes les dio consejos y con los que vivió triunfos y fracasos, además reveló sus planes a futuro y esos incluyen varios proyectos con la televisora y la conducción de un nuevo reality internacional para febrero del próximo año.

“Estoy muy contento después de los resultados tan positivos que tuvo la Academia, estoy fascinado. Interactué mucho con los académicos y aparte uno ha vivido más, bien dicen más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces era enriquecedor para mi poder aconsejarlos en sus cosas personales o en el escenario, en los cortes comerciales, en los ensayos de todo el día, fue muy bonito todo pero también me dolió mucho decirle adiós a los que no llegaron y contento con los resultados, me encanta porque a partir de este año me integré a las filas de TV Azteca y estoy tan a gusto, ha sido tan cálido el recibimiento, tan fuerte la agrupación de talentos que hasta me da coraje que se acabe La Academia el domingo, pero entra Master Chef, ahí está otro título con el que Azteca se anota un gol y sigue la mata dando”, detalló Ramones con la sensibilidad a flor de piel de sentir tantas emociones juntas.

También te puede interesar: ¿Te quedaste con las ganas? ¡Regresa el 90’s Pop Tour!

Orgulloso de su nueva casa

La Academia, desde su creación, ha sido un fenómeno mediático que ha alcanzado altos niveles de rating; sin embargo, el ingreso de Adal Ramones a las filas de TV Azteca fue otro buen punto que se anotó la televisora, sorprendido, el conductor asegura sentirse orgulloso del lugar en el que está y lo mucho que han logrado los nuevos proyectos.

“Estoy verdaderamente sorprendido de cómo jalamos gente, cuando muchos jóvenes ni caso le hacían a la televisión por estar en las plataformas, cómo jalamos a los milenials y entró nuevo público a descubrir que la televisión no va a desaparecer mientras siga en vivo, tiene una gran ventaja sobre cualquier plataforma, la televisión está más fuerte que nunca, imagínate que tan solo en el primer programa tuvimos 14.8 millones de personas que nos vieron, contentos con lo que ha ocurrido en redes y en todos lados, estamos superando en todos los géneros, Exatlón, Rosario Tijeras, creo que TV Azteca se puso una meta y ha roto paradigmas, la gente cada vez voltea a ver qué hace la televisora”, detalló Adal, quien aplaude que además de entretener, este reality show dejé un aprendizaje en la audiencia.

“Recordamos escenas de llantos desgarradores, de enfrentar miedos, siempre he dicho que un reality como La Academia te deja una lección a ti como espectador, pues ves y dices porque ellos con todos sus miedos y terrores salen adelante, qué me falta a mí y no como artista sino como dentista, enfermera, por qué no puedo vencer mis miedos, sacar el coraje, la casta, el no dejarte vencer, el luchar por tus sueños, caerte y levantarte, es una gran lección cada domingo. Es lo que quiere ver el espectador, que alguien le ponga la muestra, así somos todos, tenemos que aprender de la gente que vence sus miedos y la adversidad. Para mí fue una gran oportunidad, yo no quería hacer televisión, dije, estoy muy contento con el teatro, con mis giras, películas, mis conferencias pero cuando me dijeron que era esto, dije ‘guau’, tonto si digo que no, acertamos todos, la empresa en su decisión, yo en decir que sí y el público es el más beneficiado”.

Se despide de sus muchachos, “Duele decir adiós”

Después de tres meses, este domingo llega a su fin este reality show y con él se van recuerdos, experiencias y cada uno de los alumnos se lleva una linda experiencia para recordar y solo uno de ellos grandiosos premios. Adal por su parte se queda con el cariño que se ganó de los académicos.

“Duele decir adiós, dejo sobrinos, me sentía como el tío Gamboín, imagínate chicos talentosos con su maleta llena de sueños que dependerá de ellos que aunque hayan salido mucho antes de la final, si persisten conquistan su sueño porque de que les sirvió el paso por la academia les sirvió, gente como Isbo, como Adolfo Esponda el poliamoroso, chicas como Montserrat, como Ana, la novia de Diego el chileno, aprendieron mucho por su paso por esta academia de alto rendimiento y depende mucho de lo que van a lograr en su carrera. Llegan cinco a esta final del próximo domingo, sólo tres tendrán firma con un sello discográfico internacional, el primer lugar se lleva un millón de pesos de Banco Azteca, un auto último modelo, un viaje para él y su acompañante a Nueva York, más los premios que se acumulen y ojo lo más seguro es que hagan una gira, eso tendrá que venir por añadidura, vienen muchas cosas para ellos, espero poder estar con ellos, apoyando sus carreras, viendo que logran cosas en el transcurso de los próximos años”, reveló Ramones.

Continúa con todo en Azteca

“El año que viene me invitaron a conducir otro reality internacional que ha estado en los principales países del mundo y estará en la pantalla de TV Azteca a partir de febrero y con tu servilleta, por ahora quiero descansar un poco porque no he tenido días de descanso en un año y fracción, ya me anoté para cocinar algo en Master Chef, espero que me metan en alguno de los programas, están cocinando algo para meternos a varios conocidos, espero que se haga porque me encantaría estar ahí, ya me invitaron a hacer un especial de fin de año, me quieren hacer propuestas de teatro, me faltan varias ciudades con Dos más Dos y ahí termino con esa obra, escucharé propuestas de otras y viene una serie, un piloto de comedia que grabé en Los Angeles, California junto con mi hija y ayer en la mañana me avisaron que al parecer ya lo compró una importante cadena porque les encantó y de ser así tendríamos que irnos unos dos meses a vivir allá para hacer la primera temporada, Paola tendría que pedir permiso en el colegio para irse conmigo a hacer esta comedia que es de situación, y bueno hay muchas cosas a las que me están invitando, vamos a ver qué pasa, pero agárrense porque en febrero regresamos con un reality internacional”, finalizó el gran conductor y actor Adal Ramones.

Yo creo que la televisión, mientras se haga en vivo difícilmente desaparecerá, las plataformas no son en vivo, no se comparte la misma emoción al mismo tiempo.