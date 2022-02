Adan Canto, el actor mexicano que triunfa en Hollywood

El actor mexicano Adan Canto ha logrado posicionarse como uno de los actores latinos que ha conquistado el mercado hollywoodense, ya que desde sus inicios ha participado en grandes producciones como X-Men: Days of future pass, Herida al lado de Halle Berry o bien Designated Survivor donde comparte créditos con Kiefer Sutherland, por mencionar algunos de sus proyectos. En exclusiva, el guapo actor comparte con Novedades Quintana Roo detalles de lo que ha sido su carrera en Estados Unidos y su reciente participación en la serie The cleaning Lady que está por estrenarse en México a través de la pantalla de HBO Max.

“Empiezo bien el año con esta serie de La muchacha que limpia que ya se estrenó en los Estados Unidos y próximamente llegará a México y Latinoamérica. Es una versión totalmente diferente a la mexicana o a la argentina, hay mucha acción, mucho drama, abarca temas importantes y quizá difíciles de llevar como es la inmigración, las dificultades que tiene la gente al llegar a un país nuevo, la supervivencia, el amor de una madre a su hijo y lo que puede llegar a hacer para salvarle la vida”, detalló Canto, quien se dijo contento de que los proyectos que acepta siempre son muy apegados a la realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adan Canto (@adancanto)

Su personaje es Armann Morales, un mexicano, nacido y creado en los Estados Unidos, de padres inmigrantes que trabaja en la casa del jefe de jefes del crímen organizado en Las Vegas, Adan nos cuenta un poco de esta nueva vida que le toca interpretar.

“Mi personaje termina involucrado en este mundo porque a su padre le da un paro cardiaco, el jefe le salva la vida, así que Armando tiene que pagar el favor por mantener a su padre con vida y se convierte en la mano derecha de este mafioso”, dice Adan, quien asegura que el mayor reto de este personaje es que no se pareciera a él y encontrar el propio corazón de su personaje.

Foto: Cortesía

Le encantaría hacer proyectos en México

Siendo un actor nacido en México, la mayor parte de su carrera la ha forjado en Estados Unidos; sin embargo, busca que este personaje sea el parteaguas para regresar a su país natal con producciones de habla hispana.

“Es cuestión de encontrar las historias y los guiones adecuados para regresar a latino américa, a México en específico, desde que hice el personaje en la serie Narcos no había hecho un personaje que hablara español porque son mis raíces que no quiero abandonar, es una cultura que me encanta y no quiero perder el ojo. Hasta el momento no se ha dado la oportunidad, he estado bastante ocupado con trabajo en Estados Unidos afortunadamente”.

Foto: Cortesía

Vive una nueva etapa en su vida

Recientemente Adan Canto se convirtió en papá y ahora espera su segundo bebé, por lo que disfruta plenamente una nueva etapa en su vida que se combina a la perfección con el éxito profesional que ha logrado a lo largo de los años y con sus planes futuros, en los que se encuentra retomar su faceta como músico.

“Tengo muchísimas canciones que he escrito a lo largo de los años y que están en un cajón, es algo que me encantaría visitar en algún momento, es una parte de mi vida que se quedó como en pausa y me inquieta un poco, siento que necesito explotar esa parte para compartirlo nada más, no para crear una carrera como cantante, hacerlo de una manera genuina pues lo que más extraño es estar en un escenario y compartir en vivo con la gente. La música es medicina para el espíritu, como nos toca, nos conmueve y nos lleva a otros mundos”, concluyó el actor, quien además se encuentra realizando algunos proyectos de cine al lado de su esposa y siendo padre de tiempo completo.