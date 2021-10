El nombre de Adela Fernández es conocido en toda la Unión Americana, luego de convertirse en la primera mujer en tener hermosos gallos en cada uno de sus espectáculos. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, La Gallera comparte los detalles del lanzamiento de su nuevo sencillo La Loca.

Con casi tres décadas de trayectoria, Adela Fernández ha recorrido un camino de satisfacciones, historias y tristezas que la han formado y la han llevado a ocupar un lugar como compositora e intérprete en el mundo del regional mexicano.

“Gracias a Dios he tenido la oportunidad de haber recorrido varios países y espero que ahora que pase la pandemia pueda seguir por el mundo llevando nuestra cultura mexicana a diferentes países, ya que nuestra música es querida y reconocida en diferentes lugares como Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, me invitaron para estar en Argentina y Chile, espero estar pronto por allá”, refirió Adela, quien nos cuenta cómo se convirtió en La Gallera y qué es lo que la ha llevado a destacar en el género.

“En otros países creen que el mariachi es lo único que tenemos en México, mi idea es llevar todos nuestros sonidos, que la gente conozca el acordeón, el sonido norteño y los ritmos de otras regiones”, expresó la cantante, quien terminó siendo La Gallera por un regalo.

“En un palenque un gallero me dio dos gallinas y un gallo, de pronto se empezaron a multiplicar y uno, como artista, siempre busca la manera que el público nos recuerde, así que se me ocurrió llevar a uno de mis espectáculos a mis gallos y mi sorpresa fue que se encendieron las cámaras, me empezaron a entrevistas y desde entonces soy Adela Fernández La Gallera, gracias a eso he logrado abrir esa brecha para las mujeres que antes era un hito solo para hombres, además me considero una mujer valiente que muere en la línea, como lo hacen los gallos de pelea”.

Promociona La Loca

Con letras que surgen de su inspiración, Adela Fernández busca con La Loca, su nuevo sencillo, dar vida a un sentimiento de sufrimiento por el amor no correspondido, o más bien del sentimiento de abandono por vivir en un triángulo amoroso.

“Esta canción la escribí gracias a un fanático que se atrevió a subir al escenario y darme un beso en la loca, esa experiencia me llevó a escribir versos y así salió La Loca, ahora el tema está en los primeros lugares de popularidad en México, ya se está tocando en Venezuela y en otros países, estoy muy contenta con los resultados que me ha traído este nuevo tema”, expresó contenta Adela, quien escribe canciones con las que el público se pueda identificar.