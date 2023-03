Una joven de 20 años perdió la vida durante la noche del 8 de marzo, luego que fuera atacada por abejas cuando se encontraba en su casa en la región 226, en Cancún.

Alrededor de las 21:30 horas se solicitaba al número de emergencias 911 la presencia de agentes médicos para atender el reporte de una persona sin vida en una vivienda ubicada en la manzana 40, lote 24 de la región antes mencionada, tras presuntamente sufrir un infarto mientras descansaba en su casa.

#Cancún: joven de 20 años pierde la vida tras ser atacada por abejas en su casa pic.twitter.com/kzrqGyKrsq — De Peso (@DePeso_) March 9, 2023

Ante el arribo de la ambulancia y agentes de la Policía Municipal de Benito Juárez se supo que la mujer había subido al techo de su domicilio cuando fue sorprendida y atacada por un enjambre de abejas, además de haber recibido múltiples picaduras de estos insectos.

En un intento para calmar la situación, los familiares de la joven decidieron que lo más conveniente era dejar que durmiera para tranquilizarla; sin embargo, al intentar levantarla, ella no despertó. Ante la ‘extraña situación’ solicitaron el auxilio de paramédicos quienes confirmaron que la adolescente ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar se sabe que la mujer era alérgica a las abejas.

Elementos policiacos para resguardar el sitio ante la llegada de los peritos ministeriales y personal del Semefo, quienes se encargaron de levantar los indicios para la investigación, en tanto el cuerpo de la joven fue llevado a la morgue.

Adolescente muere tras ser atacada por abejas en Cancún [Foto: De Peso Quintana Roo]

Reacción alérgica por picadura de abeja

Luego de recibir una picadura la reacción contra el veneno empieza en un lapso de 2 horas aproximadamente.

En personas susceptibles al veneno la reacción alérgica suele ocurrir en 4 casos de cada mil después de una picadura de abeja. Se recomienda que en caso de una picadura se recomienda acudir de inmediato al médico.

Síntomas

- Reacciones cutáneas (urticaria, picazón, piel pálida o enrojecida).

- Dificultad para respirar.

- Hinchazón de la garganta y la lengua.

- Un pulso débil y rápido

La página informativa del gobierno de Nuevo León, emite algunas recomendaciones en caso de detectar un enjambre.

- No molestes a los enjambre o reportarlos a la unidad de Protección Civil más cercana

- Alerta a la población

- Guarda la calma

- Suspende cualquier tipo de actividad cerca del enjambre

- Evita movimientos bruscos

- Evita colores, olores y ruidos fuertes o desagradables

- No utilices fuego o insecticidas

- No intentes capturarlas

Qué hacer en un caso de ataque de abejas

- Corre en zigzag

- Busca un refugio

- Provoca humo, en lo posible color blanco

- Escóndete en un lugar que consideres seguro

- No hagas cosas que aumenten su irritación como ruidos, bulla, olores fuertes o desagradables, aplastar abejas, porque el olor del veneno atrae a sus compañeras

- No hagas movimientos bruscos o correr

Qué hacer en caso de picadura de abejas

- Retira inmediatamente al aguijón con técnica de raspado

- No presionar con los dedos ni pinzas

- No aplicar alcohol ni dar masaje en la zona afectada

- Si el paciente presenta irritación alérgica trasladarlo a un hospital

Con información de De Peso Quintana Roo.