No adoptes un perro como si fuera un 'juguete', hay cien mil en abandono

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-Exhortan a no adoptar perros si no se está consiente que la vida de un animal de compañía representa costos económicos, la necesidad de espacios dignos y de tiempo, para evitar que continúe creciendo la problemática de abandono.

De acuerdo a estimaciones actualizadas de activistas en pro del bienestar animal, en Playa del Carmen hay alrededor de 100 mil perros callejeros que tienen que enfrentar enfermedades al no estar vacunados, por la falta de esterilización.

Y es que a propósito de que el pasado 27 de julio se conmemoró el “Día Internacional del Perro Callejero”, se ha recalado que existe el peligro latente de ser atropellados y de convertirse en victimas de casos de “crueldad animal”.

“De verdad que la gente tenga conciencia que un perrito no es un juguete, sino una responsabilidad y un gasto. Se tiene un gasto diario de alimentación, un gasto mensual para medicamentos y esto la gente no lo considera, piensa que lo pueden tener así nada más o incluso lo sacan a la calle a que coman basura y es aes toda su responsabilidad. Si no se tiene la capacidad, mejor que no lo tengan”, dijo Nancy Lizette Velasco Morales, presidenta de la asociación civil Acción Animal.

La promotora del bienestar animal, indicó que aunque la problemática no es tan fuerte como lo fue hace 5 años, gracias a la labor conjunta entre asociaciones civiles y el Centro Municipal de Bienestar Animal, uno de los puntos urbano más problemáticos se ha detectado en el fraccionamiento Villas del Sol.

“Estamos hablando que un estimado del 70% de las adopciones lamentablemente, terminan en un segundo abandono. Nosotros somos bien estrictos y no damos a ciertas colonias, ya que la experiencia y las estadísticas, nos damos cuenta que es donde la gente demuestra más irresponsabilidad, menos compromiso con la mascotas”, aseguró la activista.

Acusó que en muchas ocasiones, las familias adoptantes no cumplen con esterilizar a los animales, e incluso no los vacunan y estos terminan por enfermarse, por lo que los dejan en las calles hasta convertirse en un foco de contagio para otros perros o peligro de ataque a transeúntes.

Velasco Morales señaló que actualmente se estima que en total pudieran haber a nivel local un total de 150 mil perros, y solo una tercera parte de estos son animales caseros bien cuidados por sus familias.

A inicios del presente año, la dirección del Centro de Bienestar Animal indicó que durante el 2017 se registraron 185 perros de la vía pública ingresados a sus instalaciones y oficialmente se atendieron 10 casos de ataques en la calle, siendo la zona de mayor incidencia el fraccionamiento Villas del Sol.