Adornos alusivos al mes patrio pasan desapercibidos en Q. Roo

Ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto se han desinteresado por adornos y objetos alusivos al mes patrio, comerciantes reportaron que sus ventas han caído en esta temporada y más que están a pocos días del grito de independencia.

En un recorrido realizado en el primer cuadro de la ciudad, en donde se encuentran los establecimientos dedicados a esos productos de temporada, reportaron que en años anteriores a estas fechas ya habían logrado vender hasta más 10 mil objetos, entre banderas, lazos, matracas, por mencionar algunas, pero a la fecha, ha bajado hasta un 50%.

Un vendedor semifijo y quien se establece frente al mercado municipal, mencionó que cada año que llegan al municipio han tenido el interés de la población, el cual repercute en ventas, pero para esta temporada, ha sido lo contrario, la demanda es muy baja y no hay las suficientes salidas.

Adornos alusivos al mes patrio pasan desapercibido en Q. Roo / (Foto: Jesús Caamal)

“Desde unas semanas antes el mes de septiembre no establecimos, hasta la fecha y pocos días de la celebración del 15 de septiembre, la cosa se mantiene baja, esperemos que estos días de lo que restan los festejos de la independencia de México logremos repuntar en las ventas, como en otros años”.

Expresó que faltan poco para “el gran día” y si no tienen la venta que espera en lo que resta, será pérdida, después de esa fecha la venta baja por completo, sin embargo, no pierde las esperanzas y considera hay personas que aún no pierden la costumbre de festejar a lo grande como buenos patriotas y seguramente van a comprar.

Por su parte en una tienda conocida como “La sorpresa” expresó que, como todos los años, surtieron mercancía, hicieron una inversión significativa, pensando en que tendrían las ventas como lo fue el año pasado, pero las expectativas fueron lo contrario.