Adultos vacunados en Cancún se están infectando de COVID, afirma especialista

La estrategia es simple: no hay que bajar la guardia contra la COVID-19, advierte especialista al revelar que desafortunadamente, el relajamiento de las medidas sanitarias en Cancún ha llevado a que adultos vacunados se están infectando de coronavirus.

Esto se debe a que la vacuna contra la COVID-19 reduce el riesgo mortal a la enfermedad, pero no evita la reinfección e incluso, que la persona puede contagiar a otra.

En entrevista a una estación de radio local, el médico Fran Mediola advirtió que la agresividad del virus no se ha reducido e incluso ahora la COVID puede afectar a cualquier grupo etario, no sólo a la población de adultos mayores o que padece comorbilidades.

Por ello pidió a los cancunenses no confiarse y mucho menos creer que “la pandemia acabó” por la existencia de las vacunas. Sobre este punto, reveló que le ha tocado atender pacientes COVID con ambas dosis aplicadas.

Advirtió que, por lo menos en Cancún, si la población no se toma en serio las medidas sanitarias y de distanciamiento social, el número de contagios podría salirse de control o (como incluso se demostró durante la actualización del semáforo epidemiológico), los casos de coronavirus podrían superar las cifras de inicio de la pandemia en 2020, cuando se hizo necesario el confinamiento social.

En términos hospitalarios, Mendiola dijo que personal del Seguro Social reveló que están recibimiento nuevamente un mayor número de pacientes COVID.

En la emisión radiofónica el médico acotó:

“El comportamiento del virus es errático, los pacientes ya no presentan la misma sintomatología, como era la pérdida de olfato, gusto, dolor de espalda baja o fiebre. En esta llamada tercera ola, el virus es mucho más agresivo, ya no sólo afecta al adulto mayor, hipertensos o personas con obesidad, también a jóvenes y niños, es parejo”.

¿Por qué me puedo contagiar de COVID aún vacunado?

Cuando una persona recibe la vacuna, generalmente ya no sufrirá síntomas de COVID o en su defecto estos serán muy leves si adquiere la enfermedad.

Sin embargo, esto no implica que el virus no ataque a su organismo, lo que sí hará es que los efectos sean menores a que si no tuviera la vacuna.

Pero incluso, según demuestran estudios realizados en Reino Unido y Estados Unidos, aún con sintomatología leve, los reinfectados pueden ser foco de dispersión del virus, incluso tras haber sido vacunados.

Esto se debe a que las personas que ya recibieron la vacuna tienen el sistema inmunológico entrenado para actuar rápidamente contra el virus, pero en mientras lo hace, sería asintomática y puede contagiar a otras.

De acuerdo con la European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), es necesario que las personas vacunas sigan aplicando las medidas sanitarias y de distanciamiento social, ya que de los contrario puede ser focos de contagio.

(Con información de la BBC)

