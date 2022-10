Advierten sobre boletos falsos para concierto de Daddy Yankee en Cancún

A sólo un día del concierto de Daddy Yankee en Cancún, la agencia boletera alertó a los fans del reguetonero sobre la venta de boletos y entradas falsas para el evento.

De acuerdo con un comunicado de Funticket, la empresa encargada de la venta de boletos para el concierto “La Última Vuelta World Tour”, detectó ventas falsas y duplicadas de boletos para los conciertos en Cancún y Veracruz.

Ante esto, la empresa recordó que los únicos canales oficiales son a través de www.funticket.mx y los puntos físicos, y que se han dado a conocer a través de redes sociales.

La empresa también advirtió que, el día del concierto, no habrá venta de boletos en las taquillas del estadio “Andrés Quintana Roo” y además, habrá puntos de control para verificar la autenticidad de los boletos que lleven los fans.

“… Por lo tanto, todos los boletos que no hayan sido comprados directamente en nuestras plataformas oficiales NO tendrán validez y no servirán para ingresar a nuestros eventos.

Es de suma importancia informar que… FunTicket en conjunto con las autoridades locales, implementará un perímetro de seguridad alrededor de los inmuebles por el que sólo podrán acceder las personas que cuenten con su boleto adquirido oficialmente, cabe resaltar que los días de los conciertos no habrá venta en taquillas de los inmuebles, si no cuentas con boleto previamente adquirido, no podrás pasar por nuestros filtros de seguridad…”

El concierto “La Última Vuelta World Tour” de Daddy Yankee en Cancún, será mañana jueves 27 de octubre a las 20 horas.

Este es el comunicado completo sobre la venta de boletos falsos para Daddy Yankee en Cancún

