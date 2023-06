Advierten víctimas del 9N qué policías buscan ser absueltos

Las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020 advirtieron que los 11 policías municipales que enfrentan un proceso judicial, buscan ser absueltos de las diversas acusaciones en su contra, a través de una suspensión condicional.

En conferencia de prensa previo a la realización de una audiencia en los Juzgados Orales, Wendy Galarza, víctima de la represión, señaló que los policías imputados buscan obtener dicho beneficio, ya que los delitos que enfrentan no son considerados graves.

“Se quiere llevar a la suspensión provisional por el hecho de que como la Fiscalía les puso delitos no graves, ellos alcanzan a hacer una justicia alterna, en la cual llegas como a un acuerdo con los imputados y las víctimas, en la cual lo que te dicen es que si ellos procuran la reparación integral del daño y si nosotros aceptamos darles la suspensión condicional, se pueden liberar de los cargos que los acusamos”.

Acusó que, en reiteradas ocasiones, durante las audiencias se ha buscado que los policías procesados por este hecho, sean beneficiados con esta suspensión, aprovechando que las víctimas no se han presentado.

“En la audiencia pasada no pudimos venir (de hecho, podemos no venir por la revictimización), por lo que se les otorgó nuevamente una audiencia de suspensión condicional. Con éstas ya son tres audiencias que nos quieren aplicar y en las que nos hemos pronunciado en contra de la suspensión condicional, hemos dado nuestros reportes de incidencia y todo lo que tenemos para que no lleguen a la suspensión condicional”