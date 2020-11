“Ya está todo lleno”, Viva Aerobús deja varadas en Cancún a 70 personas

Cancún.- Por lo menos 70 personas que tenían boleto para volar a Camagüey, Cuba con la aerolínea Viva Aerobús han quedado varadas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que presuntamente la empresa sobrevendiera el vuelo.

El vuelo estaba programado para el lunes a las 9 de la mañana, sin embargo no salió, por lo tanto desde ese mismo día por lo menos una docena de personas aguardan en la terminal aérea con la intención de poder hacer el viaje que planeaban.

Este martes otras 60 personas se sumaron a las protestas porque la aerolínea no les permitió abordar por falta de espacio.

La mayoría proviene de Estados Unidos y sus vuelos hacían escala en Cancún para llegar a Cuba ante las restricciones de vuelo en el aeropuerto internacional de La Habana.

Entre las personas varadas se encuentran adultos mayores, algunos de ellas, en silla de ruedas.

#Cancún | Decenas de personas esperan en el aeropuerto poder abordar un vuelo que tenían programado para Cuba a través de @VivaAerobus y que fue cancelado, presuntamente, por sobreventa.

📸@PAOCHIOMANTE pic.twitter.com/2bYqNy59vI — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) November 3, 2020

Al compartir su experiencia sobre las demoras, un grupo de pasajeros expresó su molestia sobre el trato que han recibido y culpan al personal del aeropuerto de la sobreventa de los boletos de avión.

“Yo pensé que en este país había algo de vergüenza en el aeropuerto y me he dado cuenta de que no hay vergüenza, cómo van a vender los boletos de nosotros que salimos de Miami hoy y cuando ya voy a entregar el pasaporte dijeron que ya estaba todo lleno”, denunció uno de los hombres que esperaban resolver su situación.

#Cancún | Al llegar a documentar su equipaje les dijeron que el vuelo ya estaba lleno. Esta es la experiencia de cerca de 70 personas que tenían vuelos con @VivaAerobus .

📹@PAOCHIOMANTE pic.twitter.com/GgQo0hbWOK — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) November 3, 2020

Con todo su equipaje en el suelo, y en guardia frente al mostrador de documentación de la aerolínea, exigieron respuesta hoy mismo cuando un empleado se acercó para atenderlos.

“Vengan conmigo de este lado, lo que no, pueden hacer lo que gusten, dijo uno de los empleados del mostrador”.

En menos de una semana este es el segundo evento que deja a personas varadas en el Aeropuerto de Cancún por problemas con una aerolínea. El domingo 12 vuelos fueron cancelados hacia y desde Cancún y Cozumel, afectando a quienes ya tenían programado su viaje.

(Con información de Alejandro Castro y Paola Chiomante)