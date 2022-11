Afecta a familias la baja presión del agua potable en Holbox

El gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Carlos Abraham Dzul Hoyos, informó que la falla de un equipo de bombeo originó la baja presión del vital líquido, afectando a las familias de la isla de Holbox.

Sin embargo, dijo que de inmediato la brigada de trabajadores está atendiendo esa situación, ya que trascendió que la falta de agua se debía por el bloqueo carretero de ejidatarios de Kantunilkín y cuando realmente es falso.

Por su parte, el alcalde de la isla de Holbox, Manuel Escamilla García, reconoció que el bloqueo carretero está afectando en gran medida a la ocupación turística, por las cancelaciones que está realizando el turismo de Europa, que viene a pasar como cada año las festividades de fin de año.

Aunque, dijo que la escasez en alimentos de primera necesidad aún no se refleja, pero lo que sí es un hecho es que los cajeros automáticos no cuentan con sustentos económicos, porque las unidades de valores no han acudido a la isla de Holbox a pesar de que cada hora permiten el acceso.

Tratan ejidatarios de no afectar ocupación turística en Holbox

José Olegario Canul Balam, integrante de la comisión negociadora de los ejidatarios, informó que hay un acuerdo con las fuerzas policiacas de que cada hora o menos en caso de que sea necesario de permitir el cruce de vehículos para no afectar la cuestión turística de la isla de Holbox.

Resaltó que hay personas, a través de redes sociales, tergiversan la información para afectar la lucha que tienen los ejidatarios en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por no llegar a un acuerdo económico por afectar tierras de uso común de un proyecto de fibra óptica y línea submarina que asciende a mil 800 millones de pesos.

Precisó que hay mayor coordinación en toda la logística de los trabajos, porque están pendientes de temas prioritarios de salud, para que se les brinde las facilidades de manera inmediata.

Sin embargo, dijo que las fuerzas castrenses con la policía de Quintana Roo, han estado pendientes para que no haya desorden y continúen con una protesta pacífica en exigencia de una indemnización por las tierras de uso común.

(Con información de Raúl Balam)