Afinan nuevas reglas para el transporte público

CHETUMAL, Quintana Roo.- La integración de tres Sistemas de Transporte Público Masivo con nuevas reglas en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, será uno de los primeros trabajos del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, cuya oficina deberá comenzar a operar a partir de septiembre próximo.

William Conrado Alarcón, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) dijo que actualmente se encuentra en una etapa de anteproyecto y de acuerdo con la planeación deberán ingresar todas las modalidades del transporte público de pasajeros.

“Se va a invitar a todos los actores para que participen en el proyecto. Estamos hablando de mejorar las unidades, los paraderos y vialidades, que en su momento dará a conocer el Instituto de Movilidad. Por ahora está en un anteproyecto y corresponderá al Instituto terminarlo y hacerlo realidad”, mencionó.

Dijo que la aplicación de nuevas reglas, por ejemplo, la vida útil de cinco años para las unidades no estará sujeta a negociación con ningún sindicato, sino que por ley todas las organizaciones deberán respetarlas.

“Todos los auto transportistas que están ahora tendrán nuevas reglas nuevas como vehículos nuevos, por ejemplo, que los vehículos no podrán funcionar por más de cinco años”, señaló el entrevistado.

Afirmó que se trata de poner orden en la movilidad vehicular del estado, para lo cual todos los concesionarios deberán participar.

“Aquí no es que yo entro y tú no entras. Para poner orden tienen que entrar todos bajos las mismas reglas del juego. No pueden estar unos con unas reglas y los demás con otras, eso es imposible”, destacó Conrado Alarcón.

Por otra parte, dio a conocer que la Sintra trabaja en los preparativos para la entrega recepción de la Dirección de Transporte que pasará a ser la estructura del Instituto de Movilidad, a partir de septiembre.

La Dirección de Transporte cuenta con una plantilla laboral aproximada de 110 empleados en todo el estado de Quintana Roo.