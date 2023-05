Afirman que falta conciencia en jóvenes sobre prevención sexual en Q. Roo

Los jóvenes de Quintana Roo que han recibido pláticas sobre la importancia de la prevención sexual, carecen de concientización sobre las consecuencias que conlleva el no cuidarse, tales como las enfermedades y los embarazos adolescentes.

Por lo tanto, la directora general del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Alvarado Moo, señaló que, con el programa de ‘Jóvenes por la Prevención’, que cuenta con aproximadamente dos mil beneficiarios, han impartido pláticas en alrededor de 10 escuelas y centros de salud, acerca de cuidados sexuales, principalmente a jóvenes.

Pero, de estas pláticas se ha detectado que los beneficiarios son inconscientes de las diversas consecuencias de no utilizar los métodos de protección adecuados, a pesar de tener acceso a información sobre cuáles son estos últimos.

“Esta parte de no comprender las consecuencias, no solo de embarazos adolescentes, sino de la salud de la persona joven, ahí falta más la conciencia de la responsabilidad que cada quien tiene con su propio cuerpo, y el respeto a los de otros cuerpos, no el que los conozcan, sino la responsabilidad de cuidar”, comentó.