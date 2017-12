Buscan amparo contra ley de impuesto al hospedaje

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Agencias de viaje buscarán ampararse ante la aprobación de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, pues si bien se dio marcha atrás a la iniciativa de incrementar de 3% a 4% el impuesto al hospedaje, no así a dicha ley que contempla en la venta de paquetes la retención de este gravamen por conducto de terceros a través de agencias de viaje, intermediarios, promotores, facilitadores o cualquier denominación que se le asigne.

La Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo contemplará la regulación de los elementos esenciales de toda contribución, siendo éstos el objeto, el sujeto, base, tasa o tarifa, la época de pago, así como la causación y las obligaciones de los sujetos vinculados con dicho impuesto; desde una perspectiva acorde a la actividad actual en materia de hospedaje a nivel global, esto es, incorporando la actualización de la contribución por conducto de terceros a través de agencias de viaje, intermediarios, promotores, facilitadores o cualquier denominación que se le asigne y el medio por la que se efectúe el pago sea cualquiera de los establecidos en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, haciendo posible la captación de ingresos independientemente del medio y lugar del pago por la prestación de servicios de hospedaje.

También te puede interesar: Mantienen en 3% el impuesto al hospedaje

Para los hoteleros quedó claro que no habrá incremento al impuesto, se queda en 3%, con una modificación en la aportación de los hoteles all inclusive (todo incluido) que ahora será de ese porcentaje 60% -antes era de 50%- entendiendo que ese 60% va a alojamiento y 40% para alimentos y bebidas y los que no son all inclusive pagarán 100%, eso exclusivamente para hoteleros.

Pero lo que afecta a las agencia de viajes es que se pretende hacerlas retenedoras por el concepto de los paquetes turísticos que vendan de origen, lo cual no se puede, porque los terceros no pueden ser retenedores de un impuesto que no se ha generado y que es hasta cuando se da la prestación final que es el alojamiento. Ante esta situación recurrirán al amparo.

Un abogado consultado por el sector de agencias de viajes les indicó que “es una aberración, pues pretenden convertir como responsable solidario a terceros y agencias de viajes; sin embargo, en el artículo cuatro (de la Ley de Impuesto al Hospedaje) donde establece quiénes son objeto de este impuesto, muy claramente delimita el pago por servicio de hospedaje que se otorga en hoteles, moteles, posadas, etcétera, nunca señalan a terceros -como agencias de viaje, intermediarios, promotores, facilitadores o cualquier denominación que se le asigne- por lo que no los encasilla dentro del objeto de este impuesto y el artículo ocho donde menciona a los sujetos de este gravamen en referencia al mismo artículo cuatro de esta ley. Por lo anterior, no pueden solicitar de acuerdo al artículo 10, donde determinan el impuesto”.

Esto es independiente de la propuesta de Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, de eliminar el impuesto al hospedaje e implementar el gravamen de promoción turística de Quintan Roo, ampliando la base de tributación, lo cual se discutirá después.