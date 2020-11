Agresión policial a feministas en Cancún podría poner en peligro la economía

Los hechos violentos registrados el pasado lunes en las inmediaciones del Palacio Municipal de Cancún, donde policías repelieron una manifestación a tiros, es ‘una raya más al tigre’ para la mala imagen de Cancún en el exterior, situación que podría poner en riesgo la economía local, afirmó Abelardo Vara, ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

El empresario hotelero calificó como “inadmisibles” los hechos registrados durante la manifestación feminista para exigir justicia por el asesinato de Alexis, Fabiola y una mujer aún no identificada, ocurridos todos el fin de semana.

Aseguró que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre la situación adversa que atraviesa el destino en cuestiones de seguridad, pues además de poner en riesgo el sustento de la región, que es el turismo, es un “grave” problema social para la ciudad.

“Estamos como en la peor película de terror, ya no es el robo, la extorsión, todos los días aparece gente asesinada y cortada y mutilada. Es inadmisible”, apuntó.

Agregó que la respuesta policial en los hechos del pasado lunes, además de no mostrar una solución a la demanda, agrava la percepción de seguridad.

“Estamos en una situación terrible, estamos tratando de recuperar ocupaciones, de recuperar la economía porque vivimos del turismo, este tipo de situaciones por supuesto que afectan a Cancún. Esto ya está en medios internacionales. De ahí la importancia de tener personas calificadas al frente de los municipios”, dijo a Novedades.

“Tal parece que todo mundo se la quiere sacar con palabrerías, con justificaciones, con un ‘yo no fui, fue aquel’, todo mundo anda buscando tener puestos políticos importantes para solucionar su vida a futuro y no para ayudar al destino y a la población. Eso ya no debe seguir sucediendo”, añadió.