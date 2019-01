¿Y los apoyos? Familias agricultoras están en la incertidumbre

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Más de 10 mil productores de Felipe Carrillo Puerto se mantienen en incertidumbre ante la falta de apertura de ventanillas y programas de concurrencia de dependencias federales para apoyos al campo y beneficios sociales.

Juan Carlos Lemus Martínez, subdirector del Área de Desarrollo Económico en el municipio, aseguró que la situación se deriva de la falta de esclarecimiento de los programas, cuáles desaparecerán o se abrirán, reglas de operación, además de la asignación de delegados para mayor coordinación.

“Es una situación generalizada lo que está ocurriendo con este tema del cambio del gobierno, es decir, los productores nos entregan documentación, pero no podemos hacer mucho; porque aún no conocemos cuáles serán las aperturas, tiempos, programas y todo eso, porque aún no nos informan”, sostuvo.

Agregó que eso ha generado que el estado también esté en problemática, por ende, expresó que también ha causado que la dirección se encuentre en pausa; no poder estructurarse en las acciones y medidas que se deben tomar para facilitar y agilizar las gestiones a los solicitantes.

Lemus Martínez señaló que conforme al padrón que se tiene en el área son alrededor de 10 mil productores, de 87 comunidades de la zona maya, quienes están con la desconfianza de si habrá o no los diversos apoyos que siempre han tenido por parte del gobierno para realizar las respectivas labores en sus parcelas.

“No tenemos nada concreto, estamos parados hasta que definan los delegados y coordinadores de todas las dependencias federales, además porque se sabe que desaparecerán muchos programas que hasta hoy no está esclarecido, entonces todo eso nos mantiene en stand by, así como al gobierno estatal”, dijo.

Agregó que se buscan otras estrategias con diversas áreas, asociaciones y ver de qué manera se pueden apoyar y aterrizar apoyos que sirvan de beneficio para los pequeños productores, apicultores, ganaderos, agricultores, por mencionar algunos giros.