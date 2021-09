La 4t quiere limitar la deducción en “Ahorro para el Retiro”

Limitar las deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas en las aportaciones voluntarias a los fondos de retiro, como se propone en el Paquete Económico 2022, no ayudará a llenar el “hueco” que provocará un mayor déficit fiscal por falta de ingresos, advirtieron expertos. Además, indicaron que esta disposición afectaría el ahorro de largo plazo, así como a los contribuyentes de clase media y alta.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero de Black Wallstreet Capital (BWC), afirmó que la propuesta, que busca limitar las deducciones de impuestos en las aportaciones que superen los 163 mil pesos, incrementará los ingresos fiscales, pero sólo desincentiva el ahorro. Indicó que, si bien el gobierno busca aumentar su base gravable y sus ingresos, consideró que el Paquete Económico está siendo “muy optimista”, pues se ve difícil que alcance un crecimiento del 4.1 por ciento, al igual que el nivel de producción de Pemex.

En su opinión, las medidas que buscan limitar las deducciones de impuestos al ahorro no ayudarán mucho; “el problema es que si no se logran cumplir las estimaciones de crecimiento y producción de Pemex, ni siquiera con un mayor número de contribuyentes se logrará cubrir el faltante de ingresos. Es ahí, donde pensamos que va a haber un hueco que no alcanzará a cubrir, por lo cual el déficit fiscal será mayor”.

Ricardo Velázquez Luna, director de Asesores Patrimoniales, dijo que la propuesta “podría no pasar”, por el efecto negativo al ahorro. Explicó que el artículo 151 de La ley del ISR establece que los trabajadores tienen hasta un 15 por ciento para deducir transporte escolar, servicios médicos, intereses por créditos hipotecarios, gastos funerarios, y antes ahí mismo se incluían las deducciones por ahorro, pero hace 9 años el gobierno decidió que además de ese 15 por ciento agregaría un 10 por ciento para incentivar el ahorro.

Impacto en el ahorro. Manuel Rico, socio de Impuestos de KPMG, explicó en entrevista que actualmente las deducciones en donativos y aportaciones al fondo de retiro no están limitadas, pero de ser aprobada la reforma, a partir de 2022 pasarían a formar parte de las deducciones personales limitadas, y esto afectaría a la clase media y alta.

Jesús Alvarado Nieto, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, advirtió que el ahorro en fondos de retiro podría sufrir una disminución, al desincentivarse, debido a que aportaciones voluntarias para el ahorro quedarían comprendidas en la limitante general de las deducciones de las personas físicas. Precisó que como está la ley, en la declaración de impuestos de 2021 las personas físicas con ingresos por salarios, honorarios y arrendamiento de inmuebles podrán deducir gastos médicos e intereses hipotecarios, entre otros, hasta por 163 mil pesos, además de una cantidad adicional por donaciones y aportaciones a su fondo de retiro.

Pero ahora en 2022 en la misma bolsa de deducciones limitadas se meterían los donativos y aportaciones a fondos de retiro, y las deducciones se toparían en 163 mil pesos. De aprobarse los cambios fiscales, dijo, por ejemplo, una persona que está pagando un crédito hipotecario y ya alcanzó el límite de deducciones de 163 mil pesos, ya no tendría incentivo de hacer un donativo o de ahorrar para su fondo de retiro, porque ya no sería deducible.

¿DE DÓNDE SACÓ LÓPEZ OBRADOR QUE SE CERRÓ EL AEROPUERTO DE TOLUCA? Y que el actual aeropuerto “Benito Juárez” “se saturó” de manera intencional para beneficiar la construcción del fallido nuevo aeropuerto de Texcoco. Primero hay que señalar que la terminal ‘Adolfo López Mateos’ no ha dejado de prestar el servicio en ningún momento.

Y después dijo que la actual terminal se abarrotó cuando cerró Mexicana de Aviación en 2010 y las nuevas aerolíneas, léase Interjet que acababa de lanzar Miguel Alemán, Volaris controlada entonces por Pedro Aspe y VivaAerobús de Roberto Alcántara se volcaron por los slots de la empresa que quebraría Gastón Azcárraga. Toluca, con todo y los incentivos en tarifas que otorgó el gobierno de Arturo Montiel, no pudo retenerlas. Y sí, ahora la 4T quiere obligar por todos los medios a las aerolíneas a trasladarse al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Que el subsecretario de Transporte, Carlos Morán, ya no siga engañando al presidente. Allá él si se deja engañar.