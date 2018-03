Airbnb rechaza regulación como hotel

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Airbnb le está dando una escala sin precedentes a una práctica que ya existía, y es normal que la regulación vaya detrás de la innovación, señaló vía telefónica, Rocío Paniagua, directora de comunicación política para Airbnb México.

Entre sus objetivos está contribuir y retribuir a las ciudades en donde están sus anfitriones y asimismo hacer el proceso lo más sencillo posible, en referencia a la intención de la regulación que señala el gobierno, pero aclaró que “no queremos que nos regulen como hotel, porque somos una plataforma distinta, que está dentro del marco de la ley y que proactivamente está buscando trabajar con los gobiernos”, declaró.

También te puede interesar: Realizan estudios sobre rentas vacacionales

Recientemente el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) presentó un estudio, que realizó en conjunto con la plataforma, en donde demuestran que no hay una afectación a la oferta hotelera, a pesar de que la renta vacacional ha tenido un crecimiento acelerado.

“En Quintana Roo representamos menos del 3% de la entrada total del turista”, comentó, y agregó que llegamos a acuerdos y ya pagamos el impuesto al hospedaje en el estado y en otras entidades dependiendo como esté la regulación local, pues a veces se modifican las reglas, siempre han contribuido.

Airbnb tiene un impacto económico positivo en comunidades que tradicionalmente no se benefician de la actividad turística, generando ingreso extra para los anfi¬triones y más negocio para restaurantes, comercios locales, artesanos, entre otros; 97% del precio del alojamiento se queda en manos de los anfitriones locales y al menos 50% de lo que gasta un visitante de Airbnb es en beneficio de la localidad.

Asimismo señaló que la industria hotelera no está bien informada al señalar que no es seguro hospedarse por medio de la plataforma, la cual lleva a turistas a lugares que en ocasiones no cuentan con infraestructura hotelera, ofreciendo precios y alojamiento para todos los bolsillos.

Hay mucha irresponsabilidad en las declaraciones que hacen los sectores que se dicen afectados, dijo.

“Hay desinformación de parte del liderazgo de los hoteleros, porque es falso que la plataforma no sea segura y el tema de la competencia desleal es algo que solo existe en sus mentes, porque los números no lo justifican”, resaltó.

Insistió en que no inventaron el hilo negro, que esta modalidad de alojamiento se practica desde hace mucho tiempo atrás, la gente se queda en casas compartidas o hacen intercambios; esta es una práctica que no va a desaparecer, porque no es que esté de moda, sino que siempre ha existido, aseveró.

Airbnb fue diseñada inicialmente para viajar solo, pero a lo largo de los años, millones de personas han encontrado que la plataforma se adapta a distintos tipos de viajes, ya sean familias que quieren espacio extra y un lugar para cocinar, como aventureros que buscan retirarse a lugares fuera de lo común.

Para satisfacer las necesidades de una gama tan diversa de viajeros, Airbnb está lanzando Colecciones: casas perfectas para cada ocasión. Hoy se lanzarán las Colecciones Airbnb para Familias y para Trabajo. Las Colecciones de Estadías sociales, Bodas, Luna de Miel, Viajes en grupo y Cenas especiales se lanzarán a finales de este año.

Airbnb hace uso de la tecnología para empoderar económicamente a millones de personas alrededor del mundo al abrir y monetizar sus espacios, sus pasiones y sus talentos para convertirse en emprendedores de la hospitalidad. El mercado de alojamientos de Airbnb ofrece acceso a millones de lugares dónde hospedarte en más de 191 países, desde departamentos y villas, hasta castillos, casas del árbol y Bed and Breakfast.