Airbnb se corona y hoteleros se destronan

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El auge que está teniendo el alojamiento por medio de la plataforma Airbnb es la causa de la caída en la ocupación hotelera, señaló Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), que en el comparativo con el año pasado esta casi 5% por debajo, de acuerdo al barómetro de la Secretaría de Turismo del estado.

También te puede interesar: Pequeños hoteles sacan provecho de Airbnb

Si bien la última actualización de la ocupación hotelera de la Sedetur es del 9 de mayo, el porcentaje es inferior a 2017, en lo que comprende tanto al acumulado del mes como en el comparativo anual; Cancún y Puerto Morelos registran ocupación de 74.4% (9 de mayo 2018); y mientras que en 2017 alcanzó 83.6%, en este año sólo llegó a 78.8%.

De esto responsabilizó el hotelero a la plataforma Airbnb, aunado al deterioro del tejido social.

“Por cada pasajero de avión que llega en esta modalidad, e un huésped que pudo haber llegado a un hotel, donde además de que pagamos impuesto, creamos empleos, algo que consideró muy importante; definitivamente trae muchas perversiones esta modalidad, de carácter social, que es en lo que hemos insistido con las autoridades”, comentó.

En este sentido abundo que el cuestionamiento a las autoridades es si tienen o no el uso de suelo comercial, porque en la gran mayoría de los casos es habitacional, “y una de las perversiones en ese sentido, es que tienes cada semana de vecino a personas diferentes, que no sabemos cuáles son sus intenciones, aunque ellos (Airbnb) dicen que sus sistemas son muy seguros, pero no detectan las intenciones de las personas”.

Y no sólo afecta a la hotelería, sino a la sociedad en general, y es un tema que lo entiende el presidente municipal, pero ha faltado voluntad política, señaló, porque ya existen las leyes, pero “hay que aplicarlas”.