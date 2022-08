Pareciera que los partidos marchan al son del Verde rumbo al 3 de septiembre, cuando se instalará la XVII Legislatura. La impresión no es ingenua: la semana pasada nombró coordinador de bancada, desarrolló su propio curso de capacitación legislativa y atrajo a diputados electos, con foto para presumir. En la práctica, tomó cierta distancia de Morena, “el partido mayoritario”, y obviamente del PT, el otro aliado en la pasada elección. Fuerza por México no existe. Los demás, rivales todos, tampoco se ven. El PVEM suma y sigue. Dicha situación no deja de incomodar a un sector del morenismo, que ve con sospecha lo que pudiera pasar hacia 2024.

El Verde es la segunda fuerza política en el estado. Muestra unidad y determinación. Morena está sumergido en un trance complejo: ayer eligió dirigencia y hubo daños colaterales. Brotan heridas que deberán cicatrizar quienes tomen las riendas. Ciertos personajes reclaman en privado la falta de unidad, aunque para otros, no es más que el reacomodo natural en un proceso histórico, que los puso en el gobierno estatal y con espacios privilegiados en los poderes del estado, los ayuntamientos y los distritos federales. Ya sabremos qué grupo tiene la razón.

Frente a todo ello, cabe repetir, el Verde avanza. Subyace inclusive otro temor: unos piensan que sumar diputados a su bancada es para doblarle la mano a Morena y negociar tiempos y espacios. Si llegan Isaac Janix, Candy Ayuso y Julián Ricalde, por ejemplo, podrían empatar o superar a Morena en número, y jugar hasta con el quórum; si no hay quórum, no hay sesión, y sin sesión nada se logra. Otros piensan que basta una orden de más allá para frenar cualquier actitud confianzuda. También lo sabremos.

El caso es que el Verde pone el son. Ha tomado notoria ventaja en la organización con miras a lo que vendrá en septiembre; y sobre todo, como se plantea, en 2024, año de grandes elecciones; porque además del Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, ese año habrá comicios para los 11 ayuntamientos y nuevamente el legislativo local. Las tentaciones de caminar con relativa independencia, o francamente solo, son demasiadas para quienes ven crecer su potencial.

Antes que todo eso suceda, en Morena y su grupo dominante deberá decidir sobre la fecha de la suplencia en Benito Juárez, la coordinación de su bancada y buena parte del gabinete estatal. Todo ello podría condicionar la futura relación entre los socios.