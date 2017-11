Alan Carrillo, número 9 en el ironman de Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- No intenté romper un récord ni ganar una posición. Uno nunca sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta. De esta forma, Alan Carrillo Ávila, triatleta cozumeleño, habla tras haber roto a marca de un mexicano en un Ironman el domingo en la Isla de las Golondrinas.

Alan Carrillo es para muchos merecedor de un premio municipal del deporte, pues ha destacado a nivel internacional en varias competencias, pero el ser considerado un deportista a nivel profesional le ha marginado de este reconocimiento.

El mismo recuerda que en el año 2016, uno de sus entrenadores le nominó para esta categoría en la isla, pero su nominación fue rechazada. El mejor reconocimiento que puedo tener es el de la gente, el de mis paisanos y de los mexicanos. Sus aplausos y sus porras en la competencia me impulsan, aseguró.

Cozumel entró en el escenario del triatlón mundial en el año 2009 y para ese momento Alan Carillo no imaginaba que algún día estaría compitiendo, pues su participación se limitaba a formar parte de los voluntarios del evento. Este año en el Ironman Cozumel 2017 fueron 2 mil los voluntarios.

Para los cozumeleños el noveno lugar obtenido por Carrillo Ávila sabe a triunfo, pues logró quedar entre los primeros 10 de la competencia, en donde peleó posiciones con monstruos del triatlón mundial como Sebastian Kienle, Michael Weiss e Iván Raña Fuentes.

Terminó en la posición número 9 y le bastó para implantar un récord como el mejor triatleta mexicano en hacer un Ironman en 08 horas, 21 minutos y 14 segundos. Antes de esto su mejor marca fue de 8:54:46 en Cozumel en el 2016.

Entrevistado vía telefónica, pues se encuentra recuperando de la competencia, se le cuestiona si su resultado pudo ser mejor y si se achicó ante la calidad de sus adversarios.

Si titubeos expresa: llegue a la meta 30 minutos más rápido que cualquier otro mexicano en la historia y hoy amanecí con 19 uñas porque perdí una en la competencia. Salí adelante de Sebastián Kienle del agua que es múltiple campeón Ironman y campeón del mundo. Me bajé de la bicicleta por delante de Iván Raña, otro múltiple campeón del mundo International Triathlon Union… dime tú si les tuve miedo, contesta en tono de broma.

Precisó que la marca del domingo vence a la de José Uzziel Valderrabano Weber, considerado como el mejor Ironman de nuestro país que hizo un tiempo de 08:51:26 en Austria en el año 2006, o la de Allan Villanueva con 08:56:35 en 2010 y Francisco Serrano Plowells en el 2014 con 08:56:14, ambas en la isla.

Ahora tienes la mejor marca. ¿Tenías planeado implementar el récord… buscaste la marca?, se le induce, pero su respuesta denota que sabe dónde está parado.

Sí tengo la marca pero son mejores los ocho que entraron delante de mí. Uno nunca sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta. No intenté romper un récord, ni ganar una posición. Intenté ganarle la apuesta a un amigo que me dijo: el primero que se desmaye, ¡gana! Y por más que lo intenté no le gané la apuesta (suelta una carcajada).