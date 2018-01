Dj internacional tiene algo nuevo para sus fanáticos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con cinco años dentro del mundo de los bits y las tornamesas, el Dj internacional Alan Salomon regresa a una de sus ciudades favoritas para presentar un nuevo set musical con temas de su autoría y unas cuantas canciones que saldrán a la luz como regalo de Año Nuevo para sus fanáticos cancunenses. Alan platicó en exclusiva para Novedades Quintana Roo sus proyectos para este 2018 y los pormenores de su presentación en la ciudad el próximo 6 de enero.

Alan Salomon es un dj mexicano que se enfoca en producir y tocar música electrónica, electrohouse y bigroom house, su carrera comenzó en 2013 y para este 2018 aseguró tener sorpresas y el lanzamiento de un nuevo EP que definirá su estilo único, “acuérdense de mi nombre que daré mucho de qué hablar este 2018”, detalló el Dj de 31 años.

“Mi carrera relativamente es corta, estoy empezando pero vamos muy bien y por buen camino, en este 2018 tengo proyectos muy padres y en las próximas semanas estaré lanzando nuevas canciones. Generalmente la música que toco es música que produzco, procuro que en un set mío haya un 30 por ciento de mi música o que tengan algún tipo de influencia mía”, dijo.

Alan Salomon colaboró con Moenia en el remix de la canción “Jamás”, último sencillo de la banda, que marcó su regreso a la escena electropop mexicana, además de realizar remixes para importantes bandas; sin embargo, busca impregnar su estilo y que la gente sepa reconocer su música cuando la escuche y lo hace expresando en cada una de sus producciones su esencia, sus emociones y estados de ánimo.

“Componer una canción de música electrónica tiene más elementos, empiezo con una melodía que toco en un piano y a partir de la melodía principal que es el ‘drop’, voy metiendo una introducción, la letra si es que tiene; cuando compongo una canción cuento una historia, tengo que tener claro que quiero expresa, si es una historia melancólica, triste, muy alegre o algo excitante, reúno todos los elementos y los traduzco al lenguaje MIDI que se convierte en notas que se tocan a través de la computadora o del teclado. Lo que trato es que las emociones que tengo en ese momento me lleven a una canción, que hable de momentos, de añorar amantes y no necesariamente de felicidad, quiero transmitir emociones en cada uno de mis sets, trato de que cada una de mis presentaciones y mis producciones tengan un sello único, que no sean una más del montón, que cuando escuches una canción mía o vayas a una presentación sepas que está tocando Alan Salomon”, precisó el chico que este sábado 6 de enero se presentará en el HRoof de nuestra ciudad, donde presentará temas inéditos y un nuevo set.

“Antes de que termine el año estaré lanzando un nuevo EP, en el primer trimestre del año presentaré dos canciones nuevas más tiradas al pop y en la presentación del sábado escucharán mi nueva producción “Dirty House Set”, con un sonido más underground, más oscuro, así que la gente podrá vivir una nueva experiencia en el HRoof Cancún, que es como mi segunda casa”.