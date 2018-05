Sufren 50 mil albañiles de la falta de trabajo

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los albañiles que radican en Quintana Roo atraviesan desde el 2017 una crisis de desempleo porque la obra pública se redujo en un 30% en todo el estado y desde hace un año dejó a 50 mil albañiles sin trabajo, y cientos de éstos no cuentan con protecciones laborales, señaló José Juan Chilón Colorado, líder nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Construcción (Sitec), así lo dio a conocer en la conmemoración del Día de la Santa Cruz, festejo que año con año realiza este sector.

El sector de la construcción desde hace un año atraviesa una crisis por desempleo y falta de protección laboral porque redujo la obra pública, y los contratistas no brindan elementos de protección a los albañiles como cascos, guantes, cinturones, así como el seguro social mientras están en la obra.

El gremio actualmente tiene 65 casos de albañiles que no les pagaron conforme a la ley del trabajo y el juicio dura más de seis meses. “Hemos intentado realizar huelgas en obras donde no les pagan a los albañiles, pero la Secretaría del Trabajo ha rechazado los emplazamientos, y los juicios laborales son muy tardados porque los acusados se amparan y los albañiles se cansan de esperar para recuperar una remuneración de dos mil 500 pesos o menor a esta cantidad”.

Chilón Colorado resaltó que en el Día de la Santa Cruz, no todo está perdido porque desde la creación de Sitec hay logros para combatir los principales males de los trabajadores de la construcción, como la creación de la comisión de Seguridad e Higiene, y la prestación de la Seguridad Social mientras trabajan en una construcción, pero debe haber mayor revisión en las obras.

A los responsables que no les ofrezcan respaldo a los albañiles pueden hacerse de una multa de hasta 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Testimonio

Desde 1990, José Góngora trabaja de albañil, hace 28 años llegó a Quintana Roo de Coatzacoalcos, Veracruz, para dedicarse a la construcción, de este oficio, tres de sus hijos estudiaron una carrera universitaria y uno de ellos es albañil y vive en los Estados Unidos, así fue la charla con Don José que esperaba le “cayera” un trabajo en el parque conocido como “El Crucero”.

Con gorra azul, para protegerse del sol, camisa del mismo color y pantalones de mezclilla, con su mochila donde guarda sus herramientas, José, de 50 años, comentó que ya no trabaja en grandes construcciones porque por su edad puede tener mayores riesgos, ahora realiza trabajos a domicilio, es pintor y hace diferentes actividades de la albañilería.

José Góngora.

En su opinión, los albañiles de Quintana Roo han mejorado los salarios, porque hace 10 años ganaban muy poco y no contaban con seguridad social, “antes nos pagaban 800 pesos, hoy el salario es entre dos mil o tres mil 500 pesos, pero a veces los contratistas abusan y no terminan de pagar y no ofrecen protección, en los últimos 10 años ha bajado la migración de los albañiles porque ya no existe tanta obra en el estado”.

De acuerdo con la historia, el Día de la Santa Cruz tiene su origen desde Roma en el año 292, cuando la emperatriz Santa Elena encontró tres cruces y les rindió tributo. La tradición llega hasta América en la conquista española que fue impulsada por Fray Pedro Gante, pero en el siglo XX esta usanza fue tomada por los albañiles y hasta la fecha se conmemora con una comida en las construcciones en donde conviven los alarifes con los arquitectos, ingenieros, contratistas, construyen una cruz, la adornan y la colocan en la parte más alta de la obra.