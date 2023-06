Albañiles los más afectados ante inseguridad; cierran 35 empresas en Cancún

Cientos de trabajadores de la construcción han tenido que buscar otros empleos por el cierre de 35 empresas constructoras en Cancún en los últimos tres años, debido a razones de inseguridad.

José Juan Chilón Colorado, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados Constructores, comentó que el principal delito que ha ocasionado el cierre de estas empresas es la extorsión.

“Hemos visto constructoras cerrando, ya llevamos casi 35 que cierran en los últimos tres años, porque ya no pueden con el tema de la extorsión. No se puede iniciar una obra porque de inmediato te cae un tipo que te exige un derecho de piso y si no pagas, ejecutan a alguien”.