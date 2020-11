Alberto Capella Ibarra usurpa funciones en Twitter

Desde su cuenta de Twitter, Alberto Capella Ibarra (@kypa) dirige todavía la comunicación institucional y política de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo. Y lo hace a pesar de haber sido separado del cargo la noche del 10 de noviembre y de haberse nombrado su sustituto en el cargo un día después.

Si bien su perfil en la red social fundada por Jack Dorsey no está verificado, los gabinetes nacional, estatal y municipal, así como medios de comunicación, habían venido reconociendo la identidad de Capella tras el perfil @kpya, en el que el ex funcionario ostenta todavía el título de jefe policial en Quintana Roo.

Hoy 16 de noviembre de 2020, en la caja de identidad del usuario @kpya, aún puede leerse:

“Chief Police of Quintana Roo Orgullosamente mexicano y tijuanense. Secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo”.

Captura de pantalla del perfil en Twitter de Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

El último tuit del polémico tijuanense quedó registrado ayer a las 23:30 horas; el antepenúltimo, el 11 de noviembre a las 13:07 horas.

La actividad digital del creador del fallido Mando Único Estatal sin deslindarse públicamente de las funciones que le fueron conferidas el mes de septiembre de 2018, puede encuadrar en el delito de usurpación de funciones y contradice, además, las órdenes del gobernador y la versión oficial del vocero quintanarroense, Carlos Orvañanos.

Este último informó el 11 de noviembre que el Capella Ibarra había sido dado de baja definitiva de la nómina de la SSP e, incluso, adelantó que era poco probable que el ahora ex secretario sería reinstalado en el C4 de Chetumal.

En su lugar, el ejecutivo Carlos Joaquín nombró al penalista Lucio Hernández Gutiérrez, en quien recae desde el 11 de noviembre la responsabilidad de conducir una secretaría envuelta hoy en un escándalo nacional e internacional tras la brutal represión contra feministas en Cancún, registrada el 10 de noviembre pasado.

“He nombrado como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Q.Roo a Lucio Hernández Gutiérrez, Abogado penalista especializado en criminología y derechos humanos. Trabajará en la capacitación continua y especializada de los elementos de seguridad para tener la policía que Quintana Roo merece. #JuntosSaldremosAdelante”, publicó Joaquín en su página verificada de Facebook.

Hernandez Gutierrez, sin embargo, tampoco ha asumido públicamente en Twitter el nombramiento de “encargado de despacho” de la SSP. En una cuenta relacionada a su nombre y seguida por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, Hernández Gutiérrez o @Lucio_HG, se define como “Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario en QRoo”.

Captura de pantalla del probable perfil en Twitter del encargado de despacho de la SSP, Lucio Hernández.

Situación laboral de Alberto Capella Ibarra, en el limbo

Fuentes al interior de Palacio de Gobierno que solicitaron no ser identificadas admitieron que, a la fecha, la situación laboral de Alberto Capella Ibarra no puede definirse pues no se les ha notificado de un procedimiento administrativo en contra de Capella Ibarra. Esto luego de que Sipse.com solicitó a funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de la Contraloría del Estado que se aclarara si el ex policía había renunciado o había sido despedido.

En los hechos, el mandatario aceptó el 10 de noviembre su separación del cargo “en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables” de la represión a feministas en la Plaza de la Reforma, en Cancún.

Sin embargo, la “separación del cargo voluntaria” no está considerada dentro de la normatividad aplicable a los servidores públicos de Quintana Roo. La separación se produce por confesión del servidor público o derivado de una investigación. Pero esta es facultad de “Secretaría de la Contraloría, los Órganos de Control y Evaluación Interna de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del Tribunal Electoral, la Comisión que la Legislatura del Estado señale para tal efecto, los Ayuntamientos, las Contralorías Municipales y los Órganos de Control Interno de los Organismos Públicos Autónomos”, según lo mandata el Artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

No se si sea esta cuenta real por el manejo de información y el nivel de odio creo que si es usted. Tomo en serio su “Amenaza” porque entiendo el tamaño de sus alcances con la fama pública internacional que lo acompaña. Y no se confunda queda claro de que lado está la perversidad https://t.co/OLYr0PzLVZ — Alberto Capella (@kpya) November 16, 2020

No obstante el galimatías subsistente, Capella sigue presentándose como Secretario de Seguridad Pública estatal, un detalle que ya está generando confusión en organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y embajadas y consulados con misiones diplomáticas en Quintana Roo.